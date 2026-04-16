觀察站／別以事故換改善 應加強道路容錯力

近十年來台灣機車自撞事故攀升，死傷人數增加近五成，若仍將責任歸咎用路人，恐忽略道路設計與管理欠缺「容錯能力」。現行「以事故換改善」模式被動，易使交通安全停留在追趕，亟須由事後補救轉向事前預防，導入容錯式設計，避免悲劇重演。

統計顯示，自撞事故不僅增加，致死率亦偏高，在死亡事故中占比逾三成，風險明顯高於一般事故；其中高齡騎士死傷十年間成長逾兩倍。但現行改善多仰賴事故後盤點「熱點」，須待死亡或重大事故才納入改善，每處被標記的事故熱點的背後，往往伴隨無法挽回的生命代價。

二○二三年七月至二○二四年二月，全台發生一○六六件撞電桿事故，有實體分隔設施引發關注；行政院在當年四月道安會報即要求盤點高風險電力設施。

然而，交通安全治理長期分散於不同機關，地方政府與警察負責事故分析與道路改善，但電線桿、照明及標誌標線分屬台電與工務等單位，權責切割明顯。若缺乏整合與決策平台，即使地方有共識，仍易因協調成本過高而延宕，這也凸顯單一局處或縣市難以獨立解決結構性風險。

有鑑於此，中央應盡速建立跨部會整合機制，串聯交通、內政與經濟部門，統一改善標準並強化制度約束，避免各自為政與進度落差，方能從制度面有效降低事故風險。

況且從國際趨勢來看，日本推動「無電柱化」，並以立法限制主要道路設置電線桿，從源頭降低風險；歐美及中國大陸則強調「淨空區」概念，要求路側保持安全距離。

回到台灣，相關改革更需要中央立法推動，從設置電力設備、建立道路緩衝的工程手段都要有一定規範，提升用路安全。

當自撞事故一再發生，問題不能僅歸咎駕駛，而在於道路是否提供足夠的「犯錯空間」。

若基礎設施與安全設計不足，用路人瞬間失誤即可能即釀家破人亡悲劇，甚至衍生國賠責任，最後仍由納稅人承擔。政府更要擔起責任，事前避免傷亡，而非事後歸責，才是交通安全的關鍵核心。