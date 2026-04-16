苗栗移奪命電桿 出事熱點未再生憾事

台十三線苗栗縣三義鄉雙湖村路段昔日有兩支路邊電桿有「致命吸引力」，共造成四人死亡，其中兩名大學生前年十月間騎車猛烈自撞電桿，雙雙喪命後，地方發起大型路祭，將電桿移往對面，從此才平靜。竹縣府也盤點自撞熱點，行文台電評估遷移改善。

兩名大學一年級學生前年十月十一日凌晨騎乘機車在台十三線四十五點五公里、三義鄉雙湖村北上路段，機車撞及路旁一支台灣電力公司電桿，及一支中華電信公司路桿，猛烈衝撞導致機車幾乎解體。兩名大學生噴飛附近草叢，傷重不治。

苗栗縣前縣議員韓茂賢至今印象深刻，他指出，當時這兩支路桿已不是第一次發生機車自撞死亡車禍，先前還有兩人自撞喪命，「奪命電桿」惡名昭彰，附近居民只要聽到巨大碰撞聲，就會懷疑又出事了。地方為此發起大型路祭祈求平安。

一名曾處理此處自撞電桿事故的員警回憶說，一輛轎車失控偏移，右前門嚴重凹陷，造成女乘客慘死，分析原因是車輛剛過三義路橋後平緩下坡，在電桿處些微左轉，一旦車速過快，或路況不熟，車輛就易側滑出車道直撞路桿。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段長黃陳全指出，二○二四年十一月協請台電及中華電信將路桿移到對面南下車道路外，彎道前並增繪砌型標線，提醒用路人降速，至今未再發生事故。

新竹縣政府去年也請各鄉鎮盤點，共提出五十九處自撞事故熱點，其中約三成與電線桿等路側障礙設施有關。縣府交通處長姜禮仙說，目前以增加緩衝空間或警示設施改善，增加操作失誤的容錯空間，同時行文中央相關部會與台電公司反映自撞電桿的嚴重性，建議台電評估遷移或調整桿位。

台電新竹區營業處回應，電桿均依道路主管機關規範設置，若沿線發生車輛碰撞電桿事件，會與權責單位檢討改善，包含調整電桿設置位置、增設或強化反光警示標誌等。除強化設施安全，也會加強宣導教育等，多面向同步進行。