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道路設計借鏡國際 日本拚「無電柱化」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

機車自撞事故持續攀升，過去多歸咎駕駛人操作不當或違規，但交通安全專家指出，國際趨勢逐步從「責怪駕駛」轉向「基礎設施包容駕駛失誤」，日本已將「無電柱化」列為國家戰略，呼籲政府改善道路時，將路側淨空區與無電柱化納入工程審查必要項目。

近期國際趨勢強調道路設計應具備「容錯」能力。即使用路人失控或判斷失誤，道路環境應盡可能減少致命風險，透過護欄設計、路側淨空、防撞設施等工程手段，降低撞擊造成的傷害，讓交通安全從單一的人為管理，轉為結合工程設計、制度與教育的整體防護系統。

明新科技大學土木工程與環境資源管理系副教授劉馨隆說，國際交通安全趨勢逐漸轉向「基礎設施包容駕駛失誤」設計理念；日本將「無電柱化」列為國家戰略，二○一六年通過「無電柱化推進法」，原則禁止在主要道路新設電線桿，並結合道路改善工程強制推動電桿地下化，從根本源頭消除路側殺手。

此外，歐美國家及中國大陸在道路設計中，也嚴格規範道路要有「淨空區（Clear Zone）」。若障礙物無法移除，法規強制要求須設置波形鋼護欄實體隔離，或於端頭加裝防撞墊或防撞桶（內填沙水），以吸收撞擊動能。劉馨隆建議政府在道路新闢、拓寬或路平專案及新設電桿時應著手相關設計。

日本 機車 明新科技大學

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