化療 不是治療終點，而是生命起點

一聽到「要做化療」，不少人立刻浮現恐懼與疑問：「現在不是有很多新的標靶藥嗎？是不是已經很嚴重了，醫師才叫我做化療？」很多人也會擔心：「用了化療，身體不是會愈來愈差嗎？真的要聽醫師的建議做化療嗎？」其實，化療（化學治療）沒有這麼可怕，對它的恐懼多半來自不了解。

化療，顧名思義就是利用化學藥物殺死癌細胞，是目前癌症治療的其中一種方式，但許多人誤以為化療是癌症治療的「最後手段」。以早期乳癌來說，化療可以在手術前使用，開刀時就可以切除得更乾淨；血癌（白血病）這類型癌症，化療常是一開始就會選擇的治療方式。所以，化療在很多狀況是「治療的起點」，並非是到了沒有選擇的時候，醫師才會建議你做化療。

副作用確實是大家最在意的問題。化療藥物是針對癌細胞生長快速的特點設計，血球、口腔黏膜、頭髮這些生長周期快速的細胞也會受到影響，除了噁心、嘔吐以外，還會出現血球降低、嘴破、掉頭髮等情況。不過，現在對於化療的研究已經非常透徹，很多副作用可以使用「輔助用藥」來減輕，所以，會在藥單上看到一些化療以外的藥物出現。

癌症治療已不是單一疾病的問題，副作用可能需要其他科別的醫師介入或藥師、心理師、營養師的協助。病人也會面臨身體、心理與生活層面的挑戰，問題接踵而來，病人一開始常出現否認、憤怒、討價還價、沮喪，最後才慢慢走向接受。這些心境轉換是人之常情，不一定每個人都會經歷，也不一定依序出現，但重要的是給自己時間，也讓身邊的人理解這份壓力。

治療過程中或多或少會有一些不適感，不須強迫自己忍耐，主動告訴醫護人員以適時調整用藥，不僅能減輕身體負擔，也有助治療走得更長遠。化療不是放棄，而是醫療團隊為病人爭取時間與機會的重要工具。理解它、善用它，才能讓抗癌之路走得更安心。