危險因素多 電線桿成最大殺手

夜深路靜，台三線山區彎道蜿蜒，一名騎士在轉彎瞬間車頭偏離，隨即撞上路旁電線桿，轟隆巨響，倒地騎士奄奄一息。新竹縣政府統計，機車自撞死亡事故中，高達六成為撞電線桿，交通單位更觀察到，撞擊電線桿時受力面積較小，往往加劇傷害程度。

新竹縣機車自撞死亡事故近六成起因「自撞電線桿」，曾有騎士「不偏不倚」撞上，傷勢嚴重。據警方與交通單位觀察，事故地點多為偏僻路段，且設有實體分隔設施，如分隔島、交通桿等，或路邊電桿距離道路過近、具有上下坡急彎等特性。

「同一路口屢次發生自撞，環境因素不能忽視。」竹縣警局交通隊交安組長張至毅說，竹縣台三線曾有一處是自撞事故熱點，短短幾年間就奪走四條人命，受到警方高度關注。

員警勘查事故現場時發現，部分電線桿上的黑黃相間警示漆早斑駁褪色，郊區路段更為明顯。原本應在夜間車燈照射下十分醒目地警示，在褪色後辨識度大幅降低，讓駕駛更難以及早察覺。後續調整路側電桿與車道配置，自撞事故明顯減少。

自撞電桿死亡車禍層出不窮，彰化縣廿八歲林姓女子去年騎機車載十四歲外甥女，行經秀水鄉下崙村崙港巷時，不明原因失控高速自撞路旁電線桿，兩人雖然都有戴安全帽，卻疑似因衝擊力道力大，雙雙不治。去年十月在埔心也有老翁騎車自撞電桿後摔車，險些被大車輾斃。

彰化縣警察局統計，彰化縣二○一六至二○二五年機車自撞死亡共一九三人，其中高齡騎士占四十二人，即占百分之二十一點八；另機車自撞電線桿死亡計有十六人，其中高齡者有十二人，占百分之七十五。

警方表示，彰化縣自撞死亡事故地點均無重複，肇事原因以「恍神、心不在焉分心駕駛」為最高，警方在事故發生後隔天均會辦理現地會勘，研議交通優化工程及交通安全宣導作為。