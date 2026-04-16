守護孩子 新北、基隆啟動托育監視器雲端化工程

台美貿易協定（ＡＲＴ）放寬發芽馬鈴薯輸台規定，遭質疑恐讓國人深陷「龍葵鹼」中毒風險。衛福部長石崇良昨澄清，若整批腐爛、發芽，仍可要求退運，但在運送過程中如部分腐爛、發芽，不需整批退運，處理後便可加工販售。但立委質疑，若被製成切片馬鈴薯，民眾恐難分辨，「這不是欺騙消費者，什麼才是欺騙？」

2026-04-16 00:00