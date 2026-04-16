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守護孩子 新北、基隆啟動托育監視器雲端化工程

聯合報／ 記者游明煌葉德正／連線報導
基隆市政府表示，配合新法通過，今年將全面汰換及新增共約160支，達到監視器無死角。圖／基市府兒少處提供
基隆市政府表示，配合新法通過，今年將全面汰換及新增共約160支，達到監視器無死角。圖／基市府兒少處提供

立法院日前三讀通過「兒童托育服務法」，「監管雲」至少保存三十日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。基隆市府昨表示，配合新法通過，今年將全面汰換及新增約一百六十組監視器設備，達到無死角。

基隆市兒少處表示，在硬體設備與科技安全方面，市府年初對全市十八處公私立托嬰中心監視器做健檢，盤點設置位置、功能及使用年限。處長吳雨潔說，配合新法通過，今年將全面汰換老舊、無收音設施，同步啟動「全市托嬰中心監視影像雲端化」工程，監視影像將同步上傳雲端，確保資料完整性與透明度，避免監控影像「被消失」，導致受害者求助無門。

吳雨潔表示，秉持「監督與輔導並重」原則，不定期訪視與稽查加強品質控管，也同步強化托育人員專業培力與溝通平台。

若托育機構未依規定妥善管理攝錄影音資料，可處負責人三萬元以上、三十萬元以下罰鍰，並令限期改善，未改善者可按次處罰。

另，新北市長侯友宜昨表示，守護孩子健康平安成長是重要責任，市府將配合中央修法，持續優化托育環境。此次修法重點在於強化監視系統管理與影像保存時間，透過制度面補強，讓托育環境更完善。他表示，要讓托育環境更優質，會依照新法推動相關措施，讓第一線人員權責更清楚，也能安心工作。

新北 立法院 托育 托嬰 監視器 兒童托育服務法

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