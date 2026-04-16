道安危機 老人機車自撞傷亡十年翻倍

「碰！」一聲沉悶巨響，機車騎士自撞路旁電線桿後重摔倒地，這樣的事故場景，每年上演逾三萬次。據統計，全國機車自撞事故數十年增加近五成，凸顯道路安全與交通管理仍有缺失。

學者認為，機車自撞致死率高，政策應拉高到中央層級，跨部會推動改善策略。

交通部道安統計，全國機車自撞事故死傷人數從二○一六年的兩萬四九三八人，增至去年的三萬六六九五人，十年來成長約四成七；其中，高齡騎士自撞事故死傷人數更是大幅攀升，從二○一六年二一一五人，去年已達五一九四人，增加一點五倍，是各年齡層中成長最快的族群。

交通部坦言，機車自撞受傷事故確實有增加，相於前年，去年全國就有十個縣市增加。但機車自撞死亡則連二年下降。

明新科技大學土木工程與環境資源管理系副教授劉馨隆分析，交通事故數量上升與整體交通量增加有關，自撞背後還涉及多重行為因素，包括疲勞駕駛、恍神、超速、酒或毒駕或分心等。

劉馨隆表示，交通環境也是重要變因，交通環境日趨複雜、工程設計不良或山路彎道與道路寬直，也可能提升事故機率。

道路設計容錯 降死亡率

「提升交通安全不應將責任全推給駕駛人，道路設計也應具備『容錯』機制，即使失控碰撞，也不至於付出生命代價。」新竹縣交通處長姜禮仙也點出，交通死亡事故逾三成與自撞或自摔有關，顯示這類事故的嚴重程度明顯偏高，近年部分道路系統調整，無形中也提高自撞或自摔風險。

例如道路拓寬雖有助提升通行效率，但也可能使原本設在路側的電桿、號誌桿等設施，相對更接近車道；或近年推動人本交通，設置實體人行保護設施，卻也可能提高車輛撞擊固定設施的機會。

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，交通部已有「交通工程規範」，對路側護欄形式與端末處理均有明確建議，但缺乏強制力，若未妥善處理，「護欄反而可能像一道牆或利刃」。

「機車自撞事故嚴重性不容忽視，政策應轉向更積極的事前預防與減害設計。」劉馨隆也建議落實「路側障礙物分級防護機制」，現勘事故熱點的電線桿與剛性設施是否移除或加撞防撞設施等，尤其以中央層級來協調跨部會資源，提升交通安全。

交部提防制 人車路並進

為減少機車自撞事故，交通部表示，將從人、車、路三個面向提出三項防制作為，包括積極辦理減少路側障礙物工作。

今年也將透過提升道路標線品質計畫，巡檢模糊、磨損的車道線、行穿線及重新標畫，增加夜間、雨天可視性。