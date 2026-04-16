健康主題館／45%失智風險可預防 「類黃酮」食物」有助護腦

全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院昨發表「全方位護腦指南」，含類黃酮食物（如柑橘、彩椒、芹菜等）可降低主觀認知衰退，但同時需搭配有氧運動、肌力訓練及改善生活型態，降低失智風險。

「失智症海嘯」來襲，如何預防失智症？雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻建議，應從飲食、運動及生活型態著手。飲食應遵守彩虹飲食、優質蛋白質與健康脂肪、減少加工食品；多從事有氧運動、肌力訓練，並融入認知訓練；生活型態應有充足的睡眠，適時減少壓力及培養認知韌性。

彩虹飲食 大腦可年輕4歲

葉天忻指出，美國哈佛大學針對8萬人、超過20年追蹤研究證實，植物中的多酚類化合物類黃酮（Flavonoids）在護腦機制中扮演關鍵角色，類黃酮食物包括黃酮類的柑橘、彩椒、芹菜可降低38%風險；黃烷酮的柑橘、葡萄柚降低32%風險，花青素的草莓、藍莓可降低24%。多攝取彩虹蔬果，效益相當於讓大腦年輕3至4歲。

研究顯示，優質蛋白質包括扁豆、黃豆、豆腐等豆類製品，可降低主觀認知衰退風險達38%；蝦、蟹、貝類等海鮮則降低32%風險；攝取去皮家禽的白肉可降低14%；但熱狗等加工肉品將增加16%風險、帶皮雞肉增加39%風險。葉天忻分析，每周增加食用3份豆類可以減少38%失智風險，若每周增加3份加工肉品則會增加16%退化風險，提醒民眾平時應多吃護腦飲食。

長期飲食不當，可能在數十年後增加失智風險。研究發現，即便是成年或較晚期才轉變為健康飲食，仍有保護效益，葉天忻建議，護腦飲食應從出生前在媽媽肚子裡就應開始。

延緩失智症 掌握MCI黃金逆轉期

台北醫學大學醫學院院長胡朝榮說，失智症發展是漫長的過程，面對失智海嘯襲來，必須將防線從「中晚期長照」大幅前推，醫界目前的黃金防線在於「輕度認知障礙（MCI）」。MCI是明確的臨床確診狀態，患者在記憶或認知測驗上雖出現客觀衰退，但仍能維持日常生活自理。MCI患者每年約有10至15%會進展為失智症，若能在此階段及時介入，是延緩失智唯一且最寶貴的黃金逆轉期。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，大腦的退化會提早反映在日常行為上，應密切觀察長輩的日常警訊與生活困擾，如情緒突然變得「多疑暴躁」、「詞不達意」、「步伐變慢」及「轉身困難」等，若察覺警訊後，應及早就醫尋求專業協助。

雙和醫院院長李明哲說，該院針對失智症治療有三階段策略，包含極早期精準診斷，以抽血檢驗、腦脊髓液分析等生物指標，以及MRI腦齡評估、PET正子攝影等高階腦部影像，在症狀最輕微時介入；接著評估是否適用最新通過的「抗類澱粉蛋白標靶新藥」，在藥物外配合生活處方，以此延緩腦部退化；若疾病不可逆進展至中重度時，將以跨專業團隊照護讓家屬安心。