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北北基桃步行減碳 每月廿萬步達標送折抵金

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市長蔣萬安（左二）、基隆市長謝國樑（右二）、新北副市長劉和然（左一）、桃園副市長蘇俊賓（右一）共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」。圖／北市府提供
北市長蔣萬安（左二）、基隆市長謝國樑（右二）、新北副市長劉和然（左一）、桃園副市長蘇俊賓（右一）共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」。圖／北市府提供

力推節能減碳，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、新北副市長劉和然、桃園副市長蘇俊賓昨共同宣布「我的減碳存摺」升級為二點○，五月一日起將步行也納入減碳計算，也拋出「中央不做地方做」，北台四縣市當「領頭羊」，帶頭減碳。

「我的減碳存摺」前年推出，逾四十八萬人參與，累積減碳量七萬二千公斤以上，一點○版本以大眾運輸通勤為主，二點○每人每月只要達成走廿萬步，就送一百元悠遊付折抵金等兌獎條件。

另外，過去減碳量須累積廿公斤才可兌獎，這次只要搭公共運輸累積五公斤以上 ，可兌換包括雙北專用垃圾袋、衛生紙、霜淇淋等。

北市公運處說，雙北通勤族若每天從新北市新店區到台北上班，每日搭捷運約廿八分鐘，再從台北一○一站步行到市府大樓六五○公尺，步行近千步，加上中午用餐、下班休閒，每日近萬步相當容易達標，以成人來說，廿萬步約可減碳十五公斤。

蔣萬安表示，淨零目標不能單靠北市，須仰賴四市緊密合作。

他也說，很多政策如果中央願意推當然好，但中央考量多，北部四縣市會「先做再說」，發揮領頭羊，帶領全國邁向減碳目標。

劉和然砲轟中央，很多事情應該中央一起做，就像營養午餐，廿二縣市都推免費，中央少子女化辦公室有五千億元，卻丟給地方各縣市自己來，「中央不做，我們北台先開始」。

蘇俊賓表示，很多重要政策不見得要砸大錢，但可以幫人民打下廿年、卅年基礎；地方做得比中央更多，包括ＴＰＡＳＳ、隨袋徵收，中央做得比較慢的，北北基桃先做，但歡迎中央一起推動。

謝國樑說，減碳存摺透過公私部門通力合作，已近五十萬人參與，基隆要打造低碳智慧永續觀光城市，第一批電動公車今年下半年投入營運，三年內完全換為電動低底盤公車。

桃園 台北 新北

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