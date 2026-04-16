台北出生 美籍太空人林琪兒返台交流

出生於台北的台裔美籍太空人林琪兒將於四月廿一日至廿五日訪問台灣，美國在台協會（ＡＩＴ）指，林琪兒這次返台將走訪多座城市，與重要夥伴互動交流，以推動尖端科技合作，並致力啟發下一代的科學家與工程人才。林琪兒也將拜會高層領袖，並前往新竹與桃園，參訪國家太空中心（ＴＡＳＡ）等。

ＡＩＴ昨在臉書表示，美國太空總署（ＮＡＳＡ）太空人林琪兒醫師將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於四月廿一日至廿五日訪問台灣，透過「自由二五○」相關活動慶祝美國建國二五○周年。

林琪兒近期才圓滿完成阿提米絲二號任務。ＡＩＴ表示，林琪兒是兩度執行長期太空站任務的老手，曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從不同的視角看見這座島嶼。