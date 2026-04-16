中東戰事衝擊國際流通 變相帶動本土藝術展演崛起

美伊大戰牽動油價，造成飛機船舶運輸費用變高，國際巡演成本提高，加上減少碳足跡的壓力，劇場界引進海外劇目或進行國際合製趨於保守。業界估計將影響展演節目的國際流動，相對鼓勵本土製作崛起。

南韓原創本土音樂劇「Maybe Happy Ending」，去年打敗眾多歐美舞台劇，拿下六項東尼獎，被譽為是音樂劇版的「寄生上流」。曾在紐約工作多年的國藝會執行長鄔繼嬪分析，關稅、通膨、川普透過預算控制藝術表演中心等眾多因素，推高舞台劇製作成本，投資人卻漸趨保守，造成美國大製作音樂劇銳減，南韓原創本土音樂劇去年打敗眾多百老匯音樂劇，可以說是「時勢造英雄」。

藝術市場亦有類似狀況。三月中旬公布的「二○二六年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告」分析，雖然大部分藝術品都在免徵關稅之列，但藝術市場高度依賴跨境交易，關稅等政策造成的運輸延誤、物流成本增加以及消費者信心下降，阻礙了人們進行跨境交易。

報告指出，跨境貿易的複雜性促使許多收藏家更願意在本國市場購藏，這在小規模的畫商中尤為明顯，小規模畫廊的本地買家占比增長了近一成。而對海外貿易的依賴程度也影響了市場，香港藝術品的銷售額比去年少了百分之六，更注重國內市場的中國大陸則增長了百分之五。

台灣也有類似現象。公認是台灣最國際化、國際畫廊占比最高的台北當代藝博會今年正式退場，但主打本地畫廊的小型藝博會卻在今年竄起。

中華民國畫廊協會理事長陳菁螢觀察，戰火讓歐美藏家不願輕易釋高單價藝品，也讓過去以高單價為主的藝術市場，價格光譜變得廣泛「豐儉由人」；亞洲藝術家受到更多關注、本土藏家購買本地藝術品的比例增高。