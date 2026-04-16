專家：推動器官捐贈 關鍵在社會文化觀念與教育

我國器官捐贈率始終偏低，每百萬人口僅約二至五人，與美國十至廿人的水準相比，有著差距明顯。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥點出兩大關鍵，一為傳統「身體完整」（全屍）的觀念，以及簽署器捐同意書，最終常因家屬不捨而中止，無法貢獻大愛。

陳益祥指出，器官捐贈為一種利他與慈善、大愛行為，如果缺乏觀念的支持，形成共識，再多宣導活動、補助機制，均屬錦上添花，頂多加分，難以從根本翻轉現況，讓眾多患者苦等，身心煎熬。

器捐比率的高低，與社會文化與宗教觀念有著密切相關，陳益祥表示，歐美國家多受基督教、天主教影響，強調奉獻與助人，社會大眾容易接受器捐。韓國在宗教文化與制度雙重推動下，表現也優於台灣。反觀日本與台灣，傳統文化重視「身體完整」，以致器捐率偏低。

陳益祥建議，應讓國人從小認識器捐，將此觀念融入小學、中學等基礎課程，讓下一代在成長過程中內化器捐意識，視為自然且正向的價值。

此外，器捐推廣受限的另一個原因為，即使生前簽署了器捐同意書，但最終常因家屬不捨而中止捐贈。陳益祥說，臨床上常見類似案例，在面臨生死關頭，家屬情感凌駕於制度之上，「有簽等於沒簽」，若社會對器捐有更高共識，家屬在關鍵時刻尊重當事人意願，就能減少醫療現場的兩難。

「建立透明、合法且符合倫理的制度，仍是推動器官捐贈的重要基礎。」陳益祥強調，活體捐贈涉及倫理與風險，需在嚴格法規下進行，不能成為灰色地帶，因為器捐制度最重要的是公信力，只要出現一例違法或不當案例，可能讓多年努力毀於一旦。