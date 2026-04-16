聽新聞
0:00 / 0:00

父親捐腎 母親捐肝 罕病兒靠器官移植延續生命

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
十二歲許小弟（右）於四個月大時休克昏迷，被送至台大急診，確診罕見疾病，去年起，許媽媽（左）與先生捐器官，讓孩子度過難關。記者廖靜清／攝影
十二歲許小弟（右）於四個月大時休克昏迷，被送至台大急診，確診罕見疾病，去年起，許媽媽（左）與先生捐器官，讓孩子度過難關。記者廖靜清／攝影

十二歲許小弟於出生四個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，肝、腎功能不佳。為拯救兒子，許爸、許媽早做準備，減重、調養身體，各自捐腎、捐肝，一年內完成「接力式活體器官移植」，締造罕見、高難度的兒童活體器官移植紀錄。

手術風險高 跨專科合作

台大外科部主任陳晉興指出，一年內完成肝腎雙重活體移植的兒童案例極為少見，因手術風險高，術前評估與術後照護需高度整合，為此，小兒科、移植外科、腎臟科到麻醉與護理團隊多次開會，在跨專科密切合作下，確保每一階段治療安全無虞，讓許小弟弟從多重器官衰竭中重獲新生。

台大醫院小兒腎臟科主任蔡宜蓉指出，許小弟至急診時，出現高血壓、急性腎損傷，後續檢查確診罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，以及自體隱性多囊性腎臟病，為此，腎臟功能愈來愈差，惡化至慢性腎臟病第五期，病情複雜且治療難度極高。

「孩子有缺陷，只好盡力彌補。」許媽媽說，兒子於四個月大時突然休克，緊急送至台大急診，醫師研判為因心因性休克，進一步檢查結果證實為罕見疾病，從小就需吃藥、打針，令人心疼，當時夫妻已做好心理準備，計畫捐贈器官，且彼此分配好任務，媽媽捐肝、爸爸捐腎。

為求移植手術順利，這幾年來，許家夫妻努力減肥、調養身體，許媽媽說，自己從六十五公斤減至五十五公斤，先生也減下近十公斤，瘦下來後，除了改善糖尿病，也成功捐肝，延續兒子生命。

夫妻調身體  二階段移植

陳晉興說，許小弟病情複雜且治療難度高，經醫療團隊評估後，採取分階段治療策略，二○二五年一月先由母親捐贈部分肝臟，進行移植手術。然而術後腎臟功能急速惡化，考慮剛接受捐肝後無法腹膜透析，因此，二○二六年一月由父親接力，住院捐贈腎臟，完成第二階段移植手術。

台大醫院外科部實驗外科主任李志元表示，器官移植手術困難之處在於血型與組織必須配對吻合，器官大小選擇也極為重要，以許小弟弟為例，受限於身形，身體血量或血壓無法充足供應成人捐贈的器官，加上父母年紀太大或有慢性病，增加活體器官捐贈難度。

為此，醫療團隊在肝臟移植手術之前，進行3D模擬，打造一個符合小朋友的腹腔，讓血管、膽管位置吻合實際狀況，經多次練習，才成功完成肝臟移植手術，讓母親肝臟逐漸適應孩子體內。至於腎臟移植手術，將父親的腎臟放入孩子腹腔內，技術要求更高。

李志元表示，一年內接連接受肝臟、腎臟移植的兒童個案十分少見，即使是成人病患也屈指可數。此為台大首例，團隊歷經兩階段精密規畫與嚴謹照護，成功挽救許姓男童生命，目前持續服用抗排斥藥物，與一般學童無異，正常上學。

陳晉興說，台大醫院迄今腎臟移植案例超過一五○○例，為全國最多。但因國內器官來源有限，全台目前共有八千多名患者等待腎臟移植，九三六人等待肝臟移植者，希望國人多多支持器官捐贈理念。

十二歲許小弟弟（前）吹蠟燭慶祝重生。（中央社）
十二歲許小弟弟（前）吹蠟燭慶祝重生。（中央社）

台大醫院 台大 器官移植

延伸閱讀

健康主題館／新國民病脂肪肝 治療與減重並行

肝臟、脾臟認不出？美國庸醫切錯器官害死7旬翁 醫護人員目睹全程「嚇到想吐」

中醫大附醫研發「導航外泌體」修復脊髓損傷神經 年底將申請臨床試驗

RSV不是幼兒專利…家庭交叉傳染 長者肺炎發生率為流感2.7倍

相關新聞

父親捐腎 母親捐肝 罕病兒器官移植延續生命

十二歲許小弟於出生四個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，肝、腎功能不佳。為拯救兒子，許爸、許媽早做準備，減重、調養身體，各自捐腎、捐肝，一年內完成「接力式活體器官移植」，締造罕見、高難度的兒童活體器官移植紀錄。

專家：推動器官捐贈 關鍵在社會文化觀念與教育

我國器官捐贈率始終偏低，每百萬人口僅約二至五人，與美國十至廿人的水準相比，有著差距明顯。台大醫院器官勸募暨移植中心主任陳益祥點出兩大關鍵，一為傳統「身體完整」（全屍）的觀念，以及簽署器捐同意書，最終常因家屬不捨而中止，無法貢獻大愛。

道安危機 老人機車自撞傷亡十年翻倍

「碰！」一聲沉悶巨響，機車騎士自撞路旁電線桿後重摔倒地，這樣的事故場景，每年上演逾三萬次。據統計，全國機車自撞事故數十年增加近五成，凸顯道路安全與交通管理仍有缺失。

危險因素多 電線桿成最大殺手

夜深路靜，台三線山區彎道蜿蜒，一名騎士在轉彎瞬間車頭偏離，隨即撞上路旁電線桿，轟隆巨響，倒地騎士奄奄一息。新竹縣政府統計，機車自撞死亡事故中，高達六成為撞電線桿，交通單位更觀察到，撞擊電線桿時受力面積較小，往往加劇傷害程度。

道路設計借鏡國際 日本拚「無電柱化」

機車自撞事故持續攀升，過去多歸咎駕駛人操作不當或違規，但交通安全專家指出，國際趨勢逐步從「責怪駕駛」轉向「基礎設施包容駕駛失誤」，日本已將「無電柱化」列為國家戰略，呼籲政府改善道路時，將路側淨空區與無電柱化納入工程審查必要項目。

苗栗移奪命電桿 出事熱點未再生憾事

台十三線苗栗縣三義鄉雙湖村路段昔日有兩支路邊電桿有「致命吸引力」，共造成四人死亡，其中兩名大學生前年十月間騎車猛烈自撞電桿，雙雙喪命後，地方發起大型路祭，將電桿移往對面，從此才平靜。竹縣府也盤點自撞熱點，行文台電評估遷移改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。