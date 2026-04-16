父親捐腎 母親捐肝 罕病兒靠器官移植延續生命

十二歲許小弟於出生四個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，肝、腎功能不佳。為拯救兒子，許爸、許媽早做準備，減重、調養身體，各自捐腎、捐肝，一年內完成「接力式活體器官移植」，締造罕見、高難度的兒童活體器官移植紀錄。

手術風險高 跨專科合作

台大外科部主任陳晉興指出，一年內完成肝腎雙重活體移植的兒童案例極為少見，因手術風險高，術前評估與術後照護需高度整合，為此，小兒科、移植外科、腎臟科到麻醉與護理團隊多次開會，在跨專科密切合作下，確保每一階段治療安全無虞，讓許小弟弟從多重器官衰竭中重獲新生。

台大醫院小兒腎臟科主任蔡宜蓉指出，許小弟至急診時，出現高血壓、急性腎損傷，後續檢查確診罹患罕見疾病先天性肝臟纖維化、先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，以及自體隱性多囊性腎臟病，為此，腎臟功能愈來愈差，惡化至慢性腎臟病第五期，病情複雜且治療難度極高。

「孩子有缺陷，只好盡力彌補。」許媽媽說，兒子於四個月大時突然休克，緊急送至台大急診，醫師研判為因心因性休克，進一步檢查結果證實為罕見疾病，從小就需吃藥、打針，令人心疼，當時夫妻已做好心理準備，計畫捐贈器官，且彼此分配好任務，媽媽捐肝、爸爸捐腎。

為求移植手術順利，這幾年來，許家夫妻努力減肥、調養身體，許媽媽說，自己從六十五公斤減至五十五公斤，先生也減下近十公斤，瘦下來後，除了改善糖尿病，也成功捐肝，延續兒子生命。

夫妻調身體 二階段移植

陳晉興說，許小弟病情複雜且治療難度高，經醫療團隊評估後，採取分階段治療策略，二○二五年一月先由母親捐贈部分肝臟，進行移植手術。然而術後腎臟功能急速惡化，考慮剛接受捐肝後無法腹膜透析，因此，二○二六年一月由父親接力，住院捐贈腎臟，完成第二階段移植手術。

台大醫院外科部實驗外科主任李志元表示，器官移植手術困難之處在於血型與組織必須配對吻合，器官大小選擇也極為重要，以許小弟弟為例，受限於身形，身體血量或血壓無法充足供應成人捐贈的器官，加上父母年紀太大或有慢性病，增加活體器官捐贈難度。

為此，醫療團隊在肝臟移植手術之前，進行3D模擬，打造一個符合小朋友的腹腔，讓血管、膽管位置吻合實際狀況，經多次練習，才成功完成肝臟移植手術，讓母親肝臟逐漸適應孩子體內。至於腎臟移植手術，將父親的腎臟放入孩子腹腔內，技術要求更高。

李志元表示，一年內接連接受肝臟、腎臟移植的兒童個案十分少見，即使是成人病患也屈指可數。此為台大首例，團隊歷經兩階段精密規畫與嚴謹照護，成功挽救許姓男童生命，目前持續服用抗排斥藥物，與一般學童無異，正常上學。

陳晉興說，台大醫院迄今腎臟移植案例超過一五○○例，為全國最多。但因國內器官來源有限，全台目前共有八千多名患者等待腎臟移植，九三六人等待肝臟移植者，希望國人多多支持器官捐贈理念。