當戰火燒向藝術領域...俄赴雙年展受阻 杜拜藝博會重創

從俄烏戰爭到美伊大戰，戰爭不只影響民生與經濟，也影響了藝術與藝術市場。曾居於領袖地位的俄羅斯藝術近年備受抵制，上月才宣布今年決定重返威尼斯藝術展，便引發強烈反對；原定四月舉辦的杜拜藝博會延至五月，富人移民和遊客的撤離，也讓疫後崛起的杜拜藝術家前景黯淡。

政治和藝術從來不是兩件事。自俄羅斯總統普亭二○二二年對烏克蘭發動全面入侵以來，威尼斯雙年展俄羅斯館便拉下鐵門，只曾短暫借給玻利維亞展出，據說是為了兩國在核能上的合作鋪路。

然而俄羅斯三月宣布重返五月開幕的威尼斯藝術展，引發強烈反對。近四十名歐洲議員連署表示，如果俄羅斯繼續參加威尼斯雙年展，歐盟必須暫停向威尼斯雙年展提供資金。

抗議團體指出，克里姆林宮長期以來一直將文化作為外交政策的延續，並提到希特勒和墨索里尼曾在威尼斯藝術雙年展上共同欣賞藝術，「極權政權利用藝術來鞏固權力，並非什麼新鮮事。」

威尼斯雙年展則發聲明表示，威尼斯雙年展拒絕任何形式的文化和藝術排斥或審查，希望雙年展成為一個對話、開放和藝術自由的地方。

而原定四月中舉辦的杜拜國際藝術博覽會，是受戰火影響最深的藝博會。身為阿聯酋最大城市、擁有蓬勃發展的金融科技產業，杜拜近年吸引大批富有移民。有資金便有藝術市場，讓杜拜藝博會也跟著水漲船高、並培養了一批年輕的杜拜藝術家。然而此次中東戰火意外波及阿聯酋，杜拜藝博會雖宣布移至五月中，並祭出無需支付展位費的超級優惠。然而基於運輸報價、確認航班與觀眾數量都難以掌握，業界估計參展商的意願不高。