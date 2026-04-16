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娛樂稅草案朝野達共識！電影、藝文展演、競技比賽等免徵

聯合報／ 記者劉懿萱陳敬丰郭政芬／連線報導
娛樂稅法修正草案昨完成初審，朝野對電影、藝文表演等免徵娛樂稅達共識。圖為民眾買票進電影院。圖／聯合報系資料照片
娛樂稅法修正草案昨完成初審，朝野對電影、藝文表演等免徵娛樂稅達共識。圖為民眾買票進電影院。圖／聯合報系資料照片

娛樂稅法存廢討論多年，立法院昨天完成娛樂稅法修正草案初審，送出委員會，朝野對電影、藝文表演、競技比賽等免徵娛樂稅達共識，而高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經財政部公告者，是否課徵娛樂稅，由地方決定，並授權直轄市及縣市政府視產業發展及財政狀況，經地方議會通過，可停徵娛樂稅，報財政部備查。

立法院財政委員會昨逐條審查娛樂稅法修正草案，民進黨多位立委表達娛樂稅應廢除。立委郭國文說，財劃法修正通過後，地方統籌分配稅款增加四一六五億元，完全可以彌補娛樂稅每年廿幾億元的缺口，財政理由已不存在，且政府左手發文化幣、右手課稅，豈不矛盾？立委李坤城也主張，長期來看，娛樂稅應廢除並納入消費稅體系。

國民黨立委林思銘說，現行娛樂稅課徵場所早就是民眾一般常去的地方，並非全然是奢侈活動，像高爾夫球場已是全民運動，為兼顧地方財政及民眾需求，提出的修正草案，建議直轄市政府可依當地財政、產業發展，經地方民意機關同意後執行。

國民黨立委徐欣瑩則認為，全國娛樂稅排名前十的鄉鎮市，新竹縣就占四個，因此主張廢除不合時宜課徵標的外，只保留舞廳及舞場，也希望中央配套同步到位。

文化部表達支持藝文活動免徵娛樂稅；運動部則尊重財政部權責。財政部長莊翠雲一開始仍堅持地方反對免徵娛樂稅，最後同意院版部分條文，包括電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈及各種競技比賽等免徵娛樂稅。

財委會協商歷時一小時多，通過娛樂稅法修正草案，保留舞廳或舞場，高爾夫球場及其他經公告者由地方決定，且舞廳或舞場最高稅率不得超過百分之五十、高爾夫球場最高稅率不得超過百分之廿，另經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高稅率不得超過百分之廿五。

另授權直轄市及縣市政府得視產業發展、政策需要及財政狀況，停徵娛樂稅，但須經當地民意機關通過，報財政部備查，且應訂明停徵期限。

台中市地稅局長沈政安指出，台中市舞廳、舞場本來就只課徵百分之廿五的娛樂稅，高爾夫球場百分之五，其他娛樂場所大致在百分之二點五到百分之五之間；是否停徵特定項目尚待評估。

新竹縣稅務局長黃國峯說，去年新竹縣娛樂稅收為一億三五六二萬元，為竹縣各鄉鎮重要稅收來源，若廢除娛樂稅部分項目，恐對部分鄉鎮市造成衝擊，建議中央應依財劃法規定補足相對應的稅損。

徐欣瑩 民進黨 娛樂稅 財政部 郭國文 財劃法

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