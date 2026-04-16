戶外教學變調…桃園平鎮國中師生劍湖山用餐 70人不適送醫

桃園平鎮國中戶外教學前晚在雲林劍湖山飯店用餐，昨凌晨起陸續有學生身體不適、嘔吐，累計七十名師生就醫，治療後都陸續出院，雲縣衛生局已完成飯店食材、學生檢體採樣並送驗。劍湖山餐飲部協理陳冠錫表示，靜待報告出爐。

據了解，前晚學生在飯店用餐菜色包括蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯、當季水果、白飯。

雲縣衛生局長曾春美說，已採集一件晚餐的留樣檢體及兩名患者大便檢體，分送食藥署及疾管署檢驗，成大斗六分院也協助疫調，後續結合檢驗報告做研判，也會加強稽查、輔導劍湖山的餐飲環境，「希望這是單一事件」。

曾春美說，六百多名師生前晚在劍湖山一樓宴會廳用餐，昨晨陸續有學生身體不適，共六十九名學生、一名老師就醫，其中四十五人送至成大斗六分院，其餘廿五人至鄰近診所就醫，多數人在症狀緩解後回到飯店休息；斗六分院長何宗憲說，多數症狀為腹痛、嘔吐，初步判斷為急性腸胃炎。

平鎮國中表示，前晚用餐過程無學生反映菜色有任何異狀，治療後症狀都明顯改善，依預定行程昨下午返回桃園。