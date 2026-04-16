油價高漲 5月航班周砍逾52班

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲指出，根據統計，四月每周取消七點三班，五月取消航班每周高達五十二點六班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表共九萬多班，目前取消二六四班，以東南亞航線為主，其占比僅百分之○點三，影響不大。

立委萬美玲昨在交通委員會質詢指出，經查今年三至十月的夏季班表平均飛航每周三○二九班，經洽各航空公司，截至四月十三日止，四月每周取消七點三班，占總航班數約百分之○點二，五月每周五十二點六班，占總航班數約百分之一點七，七、八月分別每周各取消一班；憂心若持續減班下去，恐衝擊欲在旺季出國旅遊的民眾，要求加強與業者溝通。

交通部長陳世凱表示，確實聽到有航空公司減班，但整體僅影響百分之○點三，會與航空業者加強溝通。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良說，若航空公司減併班的狀況加劇，也將嚴重影響到旅行社的成本，全聯會已發文給交通部、觀光署、民航局，認為不管是油價調幅或航班更改，都應該對旅行社有更彈性的處理，希望交通部能多幫忙航空公司，讓觀光、旅遊環境走出困境。

公路客運也受衝擊。客運業者直言，調漲運價勢在必行，目前已請各國道客運業者統整過去兩年營運的報表，預計五月底申請。陳世凱說，若業者提出申請就會調整，交通部也會提出票差補貼，不會直接影響民眾。