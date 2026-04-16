冷眼集／為關稅棄守食安 政院本末倒置

台美貿易協定（ＡＲＴ）今年二月簽署，行政院大張旗鼓地吹捧我國獲百分之十五稅率及二三二最惠國待遇，卻又默默地開放多項長年禁止的美國疑慮農畜產品，含有瘦肉精的美牛內臟如此，就連帶有神經毒素「龍葵鹼」的發芽馬鈴薯竟也可銷至台灣，民進黨在野時強調「零檢出」，執政後卻一再棄守食安底線。

多年來禁止美國牛肝、腎輸台，因此未訂出萊劑標準，形同要求「不得檢出」，因應美國壓力，行政院經貿辦談判後，宣布前述美牛內臟可供進口，且萊劑標準不再要求零檢出，而是「對齊國際標準」，將採國際食品法典委員會（ＣＯＤＥＸ）標準，牛肝、腎萊劑殘留容許值，達○點○四、○點○九ppm，形同大幅放寬食安門檻，用民眾健康換取關稅優惠。

但這些食安讓步，政府在第一時間均未對國人明確說明，直到上月底美國貿易代表署發布「二○二六年各國貿易評估報告」揭露多項ＡＲＴ內容，國人這才知政府妥協讓步，發芽的美國馬鈴薯仍可輸台，只要「剔除」發芽部分，便可製成各項加工食品，儘管食藥署堅稱，秉持二○○ppm檢驗規定，仍令不少民眾惶惶不安。

儘管農業部、衛福部信誓旦旦嚴格把關，但眾多消費者仍多有疑慮，自己採購馬鈴薯時，可嚴審外觀是否發芽，但在外面享用薯片、薯條、薯餅、薯泥蛋餅、馬鈴薯咖哩等國人喜歡的餐點時，卻可能心驚膽跳，因為難以確定其原料是否為帶芽馬鈴薯。

行政院高層赴美談判，回台大加吹噓，卻罔顧國人基本食安權益，而且還祕而不宣，面對門戶洞開的食安破口，民眾恐怕只能自求多福。