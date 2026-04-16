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寵物用藥新制將另立新法 朝野齊轟

聯合報／ 記者林琮恩李柏澔／台北報導
民眾黨立委洪毓祥（右）與邱慧洳（左）在立法院舉行記者會，指出各地黨部近期接獲大量飼主陳情，反映寵物用藥問題引發焦慮與不安。記者林澔一／攝影
民眾黨立委洪毓祥（右）與邱慧洳（左）在立法院舉行記者會，指出各地黨部近期接獲大量飼主陳情，反映寵物用藥問題引發焦慮與不安。記者林澔一／攝影

衛福部與農業部所訂原訂七月上路的寵物用藥新制臨時喊卡，農業部防檢署署長杜麗華昨於立法院備詢時表示，二日內將「註銷」新制，重訂新版條文。朝野立委均痛批，歷經二年溝通制度，竟在一天內表決延後，隨後草率註銷，令人費解。

寵物用藥新制要求藥商需事先申請「動保用藥」，才可將人用藥品提供獸醫院使用，否則需由民眾自行至藥局購買，引發飼主及獸醫界強烈反彈，農業部於四月十日召開協調會議，不料，會中以舉手表決方式，決議暫緩新制實施。

立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部及農業部等單位，就動物用藥新制「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」進行報告。立委陳菁徽質疑，該辦法不夠貼近臨床需求，農業部及衛福部貿然讓新法上路，引發民眾網路串聯反彈，辦法宣布暫緩，她要求部長說明暫緩時間多久？相關公文何時發布？衛福部是否修正「藥事法」？

立委劉建國則批評，農業部作為行政機關，訂出辦法，歷經二年討論、三度預告，竟經過一次會議表決就決定延後。昨又宣布註銷，後續新訂辦法與原先版本差異為何？註銷原法案是否代表原先公布版本並不妥適？

對此，杜麗華表示，另訂辦法是因時空背景差異，盼務實解決問題，將與衛福部合作討論，訂出更加周全的條文。

杜麗華指出，獸醫院有使用人用藥品的需求，但缺乏合法途徑，才需政策解決，一一三年農業部與衛福部合作訂出前述辦法，不過，十日與相關利害團體討論，決議暫緩實施。在農業部、衛福部等部長討論後，決定註銷此該辦法。此辦法註銷後，維持現況，不會出現夜間急診找不到用藥等困境。

防檢署副署長傅學理表示，新法主要調整內容包含動物醫療機構可和藥商直接購藥，如公布七○一項可適用動物治療的人用藥品，以及藥局購藥後寄存動物診所的雙軌制，維護保障寵物權和醫療權。

衛福部長石崇良則認為，不宜修訂「藥事法」來處理動物用藥議題，藥事法內容均以人用藥品為基礎，而非為動物設計。

立法院 寵物 農業部

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