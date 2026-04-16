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毒物醫師：少數發芽龍葵鹼 即可能汙染整批馬鈴薯

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。記者林琮恩／攝影

我國簽訂台美貿易協定（ＡＲＴ），美國輸台馬鈴薯若發芽，不再整批退運，剔除後便可加工使用。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，即使少數馬鈴薯發芽，但其所含龍葵鹼即可能汙染同批正常馬鈴薯，呼籲主管機關應加強抽驗龍葵鹼。

「馬鈴薯變綠、發芽，恐引發食用安全疑慮。」顏宗海說，馬鈴薯發芽，表示產生龍葵鹼，如果變綠，經太陽過度曝曬，綠色更深，也可能產生龍葵鹼。一般來說，民眾若不慎攝入龍葵鹼濃度達每公斤二至五毫克，便可能出現中毒症狀；濃度達每公斤三至六毫克，恐有致命風險。不過，龍葵鹼帶有苦味，民眾食用時，味道不佳，常會吐掉，較少出現嚴重中毒案例。

顏宗海指出，在誤食龍葵鹼後的八至十二小時就會陸續出現中毒症狀，包括喉嚨灼熱感、惡心、嘔吐、腸絞痛、腹瀉、頭痛、頭暈等，嚴重中毒時還會出現意識不清、呼吸衰竭，甚至死亡。由於目前並無龍葵鹼解毒劑，臨床均採取支持性療法，也就是症狀治療，以腸胃道用藥緩解不適，如呼吸困難時則給予插管。

以往輸台的馬鈴薯於邊境查驗相當嚴格，只要發現發芽，需整批退運，但依ＡＲＴ協定，若發現發芽，不必整批退運，業者只需剔除發芽部分，即可加工。顏宗海表示，幾顆有芽，整批不准輸入等作法，對消費者較有保障，因為發芽馬鈴薯所含的龍葵鹼可能汙染同批馬鈴薯，主管機關務必加強抽驗，才能確保食用安全。

美國

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