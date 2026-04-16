發芽馬鈴薯加工放行 立委轟食安洞開

台美貿易協定（ＡＲＴ）放寬發芽馬鈴薯輸台規定，遭質疑恐讓國人深陷「龍葵鹼」中毒風險。衛福部長石崇良昨澄清，若整批腐爛、發芽，仍可要求退運，但在運送過程中如部分腐爛、發芽，不需整批退運，處理後便可加工販售。但立委質疑，若被製成切片馬鈴薯，民眾恐難分辨，「這不是欺騙消費者，什麼才是欺騙？」

立法院社福及衛環委員會昨邀衛福部、農業部等部會進行有關台美貿易協定放寬發芽馬鈴薯進口專案報告，由於台美貿易協定大幅放寬美國馬鈴薯輸台標準，原先嚴格規定，發芽大小不得超過五毫米，否則整批退運，然現在取消上限，運送過程中如部分腐爛、發芽，即使含有「龍葵鹼」神經毒素，只要低於檢驗標準，也可進口，恐引發食安疑慮。

立委楊瓊瓔質詢時，手持發芽馬鈴薯，她表示，發芽馬鈴薯含有龍葵鹼，長期以來「絕對禁止進入食品鏈」，但貿易協定卻開放帶芽馬鈴薯來台，若被製成切片馬鈴薯，如薯片、薯條等，民眾恐難分辨，質疑欺騙消費者。

石崇良表示，在我方要求下，美國馬鈴薯相關檢疫證明需獲我方認可，才會放行，且依協定內容，馬鈴薯若符合檢附檢疫證明、噴灑發芽抑制劑規定，但在運送過程中出現部分腐爛、發芽，海關攔截後，需先送至加工廠剔除腐爛、發芽部分，才可進行後續加工處置，且若整批腐爛、發芽情況，仍可要求退運。

農業部防檢署署長杜麗華指出，我國部分用於加工的馬鈴薯片仰賴進口，美國為主要供應國。統計自一○九年迄今，美國馬鈴薯發芽超過規定比率極低，一○九年僅三案，一一○年四案、一一四年五案。

農業部二月六日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序、輸出檢疫須確認無發芽及無土壤，且輸入時仍依我國檢疫規定進行查驗，未符者不得輸入。不過，該檢疫新制實施迄今，尚無美國加工用馬鈴薯輸入。

食藥署食品組組長許朝凱表示，美國衛生部門對馬鈴薯龍葵鹼檢驗上限為二○○ppm，與我國標準相同，日後美國輸台馬鈴薯檢驗標準比照現行作法，抽驗發現龍葵鹼超標，需整批退運或銷毀；若低於規定，馬鈴薯雖已發芽，仍可放行輸入，但業者需去除發芽部分，才可送至加工廠。食藥署則會要求加工廠提出「再製計畫」，確保疑慮馬鈴薯不會流入市面。