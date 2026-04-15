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中華民國童軍總會與世界童軍總部正式簽約 主辦2029世界羅浮大會

聯合報／ 記者高凌雲／台北即時報導
中華民國童軍總會今天與世界童軍總部舉行世界羅浮大會簽約儀式，世界童軍總部秘書長薄格（右）與中華民國童軍總會理事長高國倫（左）代表簽約。照片提供/中華民國童軍總會
中華民國童軍總會今天與世界童軍總部舉行世界羅浮大會簽約儀式，世界童軍總部秘書長薄格（右）與中華民國童軍總會理事長高國倫（左）代表簽約。照片提供/中華民國童軍總會

中華民國童軍總會今天在吉隆坡世界童軍總部舉行第17屆世界羅浮大會（17th World Scout Moot）簽約儀式，世界童軍總部秘書長薄格（ David Berg ）與中華民國童軍總會理事長高國倫代表簽約。

2029年第17屆世界羅浮大會將邀請全世界176個會員國，5000多人參加，展現台灣接軌世界的堅定承諾，及公共外交軟實力，共同推動全球童軍青少年交流、國際人才培力與全球合作

今天的簽約儀式，象徵中華民國童軍總會與世界童軍總部建立穩固夥伴關係，為未來活動治理、國際協作、制度建置及整體籌備工作奠定基礎，雙方持續透過密切合作，共同推動準備工作，將世界羅浮大會打造為具啟發、包容與國際影響力的世界級青年盛會。

賴清德總統出席今年全國童軍節慶祝大會時表示，童軍運動長年傳承日行一善、服務社會精神，2029年世界羅浮大會在台舉辦，更是各界共同努力的重要成果。期勉童軍成為台灣推動國際交流與公共外交的重要軟實力，展現台灣青年的開放、自信與熱情，政府將協助童軍總會籌辦這場世界級活動。

高國倫說，台灣是繼2004年後，再次主辦世界羅浮大會，承擔此一重要國際責任，既是榮耀，更是使命。童軍總會將凝聚全國童軍夥伴及社會各界力量，以高度責任感與行動力，全力投入籌備工作，讓世界看見台灣，台灣青年透過世界羅浮大會與全球建立更深厚的友誼與合作關係，提升國際視野與行動能力。

薄格表示，與中華民國童軍總會及政府夥伴攜手合作，我們將能共同打造一項體現童軍運動核心價值的國際盛會，促進青年之間的國際與跨文化交流，為童軍青年創造一生難忘的冒險與成長體驗。

吉隆坡

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