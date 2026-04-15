曹仕翰「南方時光」在法獲好評 不願因市場改變初衷

台灣導演曹仕翰首部劇情長片「南方時光」在巴黎放映，獲得觀眾和媒體好評。他透露，在創作階段就預期這部作品無法進入中國市場，但也不願為了市場而改變創作初衷。

今年巴黎台灣電影節以曹仕翰為「焦點影人」，開幕片選映「南方時光」，故事背景設定在1996年台灣首次舉辦總統直選，及其伴隨而來的中國飛彈威脅。

一名法國女子在影片放映結束後與中央社記者分享心得：「我很感動，特別是那男孩（指演員陳玄力所飾角色）在探索自己與世界的關係。」另一名法國青年在旁附和：「很不錯，我也很喜歡。」

有些法國觀眾在映後座談中與曹仕翰交流，對台灣的地緣政治現況和過去的體罰現象感到好奇，也有一些人關注劇中父子之間難以宣之於口的親情。

巴黎台灣電影節已於上週順利落幕。法國文化雜誌「逆流」（À Rebours）近日一篇專訪曹仕翰的文章寫道，他透過一連串固定鏡頭，以一種自信且控制得宜的透視感，細膩描繪一名少年在戰爭威脅下的日常生活風景，觸發生於1980年代一整代人的懷舊心情。

電影資訊網站eastasia.fr一則影評提到，此片在政治意涵之外，敘述一名少年在家人、朋友和幫派環繞下的故事，讓人想起導演侯孝賢的「南國再見，南國」，呈現少年清新、憂愁又溫暖的世界。

1996年，曹仕翰還只有十多歲，對選舉和飛彈威脅印象深刻，憶起少年時面對身心和環境變化的複雜心境，促使他思考「成長是什麼」。

曹仕翰在巴黎接受中央社記者訪問時，自述年少時是「不被體制接受的學生」，讀放牛班、愛打架，似乎不符長輩期望和社會一般認可的標準，心裡不被理解的感受，卻在文學和電影中找到共鳴，他特別提到作家白先勇的「寂寞的17歲」、導演楊德昌的「青梅竹馬」和侯孝賢的「童年往事」。

他說，成長不只是身體變化的過程，「其實是你發現這個世界有一些不曾意識到的秘密，然後意識到有些事情終將會消失」，那種青少年成長中的迷茫不安，也類似很多台灣人在社會走向民主時所懷有的感受。

他表示，當時有些人選擇離開台灣，有些人決定留下，也有一些人只想盡力把日子過好，而無法忽視的是，那一年的選舉結果呈現了台灣人的選擇和想要的方向，「南方時光」就是從一名少年的視角去看台灣社會的改變。

基於電影時代背景和故事設定，片中勢必拍攝到許多選舉旗幟和中華民國國旗畫面。曹仕翰透露，早在劇本創作階段，就知道無法進入中國市場。

曾有中國投資方對這部作品感興趣，但希望變更一些設定。曹仕翰卻說，拿掉這些設定，「就不是我當時想拍電影的初衷」，「我不想要因為市場而改變我想要做的那個東西」。

「南方時光」去年原本入圍摩洛哥馬拉喀什國際影展（FIFM），但行前突然遭取消入圍，影展方面說明，政府「不知何故」未核發簽證及放映許可。

不過，這部電影今年稍早在法國維蘇亞洲國際影展（FICA）拿下國際評審團獎和奈派克獎（PrixNetpac），近日再宣布入圍阿根廷布宜諾斯艾利斯國際獨立影展（BAFICI）競賽單元。

面對中國壓力，曹仕翰認為，台灣人在國際上難免被貼上「政治標籤」，且不只限於電影領域，每個人都有自己的應對辦法，而他的想法是有理有據、堅定溫和地主張自己的訴求。

曹仕翰持續規劃新作，未來作品將是有關台灣偏鄉少年在貧富差距下境遇的當代故事，劇本即將完成。