客委會招募客家幣2.0特約店 放寬資格、全台開放

客委會為推廣客語生活化並帶動在地經濟，將招募客家幣2.0特約店，今天在台北記憶倉庫舉辦說明會，店家申請資格放寬且全台開放，盼將店家打造為推動客語復振的基地與堡壘。

客家委員會主委古秀妃表示，客家幣2.0消費店家招募對象首度打破地域限制，向全台各行各業發出招募令，目標是建構跨地域的講客生活圈，將店家打造為推動客語復振的基地與堡壘。

古秀妃指出，客家幣2.0特約店家申請資格調整為全台開放，不再侷限於70個客家文化重點發展區，且放寬至「無稅籍但具實際營業事實」的個體戶或攤位皆可加入。

客家幣的發放對象，古秀妃說，因預算受限，取消1.0的隨機抽籤，改為鎖定對客語有興趣與熱情的族群，包含原有通過客語家庭表揚的成員、通過客語能力認證者，另新增修習客語或客家文化課程的18歲以下學生及老師。

古秀妃表示，客家幣2.0將深化特約店家功能，從過去單純貼有「𠊎講客」標章即可申請的店家，轉向招募具備客語溝通能力的店家，特別針對都會區200多萬客家人口，透過嚴選與客語應用，讓店家成為客語日常化的場所，提升客語使用率。

客委會預計客家幣第1階段發放20萬份，後續依明年度預算情況，採滾動式調整。客委會也推出「退場與獎勵機制」，如果店家無心配合或未達標準，將會從名單中移除，當年度也無法再次申請，需待來年重新準備。

至於獎勵機制，客委會規範店家使用30%客語為基本門檻，如果能達到100%使用客語，將推薦為「客語績優店家」，並透過各類宣傳管道協助曝光。

客委會後續還將舉辦客家幣2.0特約店家徵件說明會，報名網址為https://reurl.cc/qpr8vg。