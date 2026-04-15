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旅運暢旺航廈接機車輛壅塞 桃機將試辦租賃車預約接送區分流車潮

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
不少旅客將車輛停在機場外圍停車場，再搭乘業者的接送車輛進出機場。記者黃仲明／攝影
不少旅客將車輛停在機場外圍停車場，再搭乘業者的接送車輛進出機場。記者黃仲明／攝影

桃園國際機場旅運量自新冠肺炎疫情後持續成長，2024年全年客運量達4,492萬人次，2025年增長至4,780萬人次，2025年12月更以432萬人次創下單月歷史新高。隨著旅運持續增加，機場外圍停車場卻大幅減少，旅客轉以租賃車接送，導致航廈路緣於尖峰時段出現車輛接機壅塞情形，因此機場公司規劃專區提供租賃車接送旅客，舒緩道路交通壓力。

由於入出境旅客轉以租賃車接送方式進出機場，桃園國際機場周圍有限腹地無法容納大幅增加的車輛，加上部分用路人選擇在航廈周邊以車等人導致交通回堵，機場公司為降低車輛佔用道路的情形，已提供停車場30分鐘內臨停免收費，航警局也於入境路緣試辦科技執法設備，強化違規停車的疏導與管理。

除提供免費停車，為紓解目前桃園機場尖峰時段接機車輛在航廈路緣等候的情況，機場公司亦將試辦租賃車預約接送區，規劃於第一航廈航站南路側路緣第5至10號會面點、第二航廈P4停車場1樓第51至55號、61至62號會面點，設置接送車格提供已預約接送車輛使用，藉此舒緩道路交通壓力，提高接送車輛的周轉率。

據了解，租賃車接送區僅供臨停上下客，不可長時間停車；P4停車場也提供每天3次30分鐘內免費臨時停車。目前航廈路緣的會面點仍可依旅客、親友需求選擇上車地點。租賃車預約接送區將試辦到6月底，機場公司將蒐集試辦期間使用情形與各界回饋，滾動檢討實施細節持續優化，提供旅客更友善便捷的出行體驗。

機場公司規劃於第一航廈航站南路側路緣第5至10號會面點、第二航廈P4停車場1樓第51至55號、61至62號會面點，設置接送車格提供已預約接送車輛使用。記者黃仲明／攝影
機場公司規劃於第一航廈航站南路側路緣第5至10號會面點、第二航廈P4停車場1樓第51至55號、61至62號會面點，設置接送車格提供已預約接送車輛使用。記者黃仲明／攝影

為紓解目前桃園機場尖峰時段接機車輛在航廈路緣等候的情況，機場公司將試辦租賃車預約接送區。記者黃仲明／攝影
為紓解目前桃園機場尖峰時段接機車輛在航廈路緣等候的情況，機場公司將試辦租賃車預約接送區。記者黃仲明／攝影

桃園機場 停車場

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