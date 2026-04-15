桃園雲林疑似食物中毒逾百人 食藥署促釐清原因

食安事件燒不停，繼高雄、新北後，桃園、雲林也傳出疑似食物中毒案，造成逾百人就醫。食藥署今天表示，已督促地方衛生局釐清致病原因，並函文相關公協會加強防治輔導。

近期高雄、新北接連爆發大規模疑似食物中毒案，兩案患者皆驗出「沙門氏桿菌」，且多與食用不當保存的散裝便當或食物有關。新北清六食堂（中興、公所店）累計逾170人就醫；高雄正義市場春捲案同樣逾170人通報，兩案皆驗出沙門氏菌D群。

但一波未平一波又起，這兩天又發生桃園市「上野烤肉飯」疑似食品中毒案、雲林縣「劍湖山世界餐廳」疑似食品中毒通報案。

針對桃園、雲林這兩起事件處理狀況，衛生福利部食品藥物管理署食品組組長許朝凱今天晚間告訴中央社記者，桃園市衛生局自14日起陸續接獲通報，有民眾於13日食用該店便當後，出現嘔吐、腹瀉及腹痛等症狀。

許朝凱表示，統計桃園案至今天下午5時，累積攝食人數147人，疑似食品中毒人數121人，就醫人數92人，住院人數1人，並抽驗便當、玉米濃湯等檢體及廚工與患者的人體檢體，並已命業者暫停營業。

至於雲林縣「劍湖山世界餐廳」疑似食品中毒通報案，許朝凱說明，某校約600名學生昨天於南投及雲林兩地餐廳用餐後，其中55人陸續嘔吐。截至今日下午5時，累計就醫人數已達70人。

衛生局赴劍湖山世界餐廳稽查，現場發現冰箱溫度紀錄未落實、食材驗收程序不潔等GHP缺失。許朝凱表示，可疑食材及致病原因正在調查釐清中，並已抽驗1件合菜。

食藥署強調，已透過函文餐飲公協會向所屬會員宣導食品中毒防治重點，並督促地方政府衛生局向所轄餐飲業者加強輔導，同時亦透過本署自營媒體（臉書、LINE@）宣導。

根據衛福部疾病管制署統計，上週腹瀉門急診就診人次約1.2萬人，低於去年同期。過去4週共接獲113起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，病原體檢驗陽性案件共64起，以諾羅病毒占78.1%為多。

疾管署發言人曾淑慧昨天分析表示，往年腹瀉門急診就診人次多在清明節後1、2週上升，2、3週後減少；目前研判接下來1週腹瀉疫情會持續上升，疾管署將持續監測，也提醒民眾注意飲食及手部衛生。

清明後腹瀉疫情，疾管署指出是受連假期間民眾南來北往，親友相偕外出聚餐頻繁，加上氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快影響。