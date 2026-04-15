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新冠疫情出現新變種「蟬」…兒童比成人更容易感染 疾管署這樣說

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新冠疫情走過6年多，不過傳出有新變種「蟬」（Cicada），正式名稱為BA.3.2，已在美國、香港、英國等地出現。本報資料照片
新冠疫情走過6年多，不過傳出有新變種「蟬」（Cicada），正式名稱為BA.3.2，已在美國、香港、英國等地出現。本報資料照片

新冠疫情走過6年多，傳出出現新變種「蟬」（Cicada），正式名稱為BA.3.2，已在美國、香港、英國等地出現，兒童比起成人更容易感染，世界衛生組織（WHO）在密切監測中。

疾管署發言人曾淑慧表示，BA.3.2源自2022年初「消失」的BA.3支系，長期低調潛伏在社區中，這種「長期低調潛伏、之後在一定情境下突然再現」的特性，正好呼應蟬的生態習性，因此研究人員以此為暱稱。

曾淑慧表示，BA.3曾在2022年短暫與其他變異株BA.2、BA.5等共同流行，但之後幾乎「消失不見」，直到2024年11月在南非重新被偵測到，在一名兒童上呼吸道檢體發現；在2025年底於歐美等地區出現，且兒童族群占比高，引起外界關注。

國際對BA.3.2為何在兒童族群占比較高，只有初步觀察與假說，機制尚未完全釐清。曾淑慧說，第一是「兒童免疫空白與免疫印記」，成人多次經歷不同新冠原始株、各種變異株感染與疫苗接種，累積較廣泛的免疫交叉保護，兒童相較之下，特別是0至10歲族群，多半只接觸較晚期的Omicron，或疫苗接種率低，體內免疫記憶較少，容易被抗原特性差異較大的 BA.3.2突破感染，因此看到兒童感染占比偏高。

其次可能與「BA.3.2病毒基因組特徵與兒童宿主免疫反應」有關，曾淑慧表示，BA.3.2 在病毒基因位點ORF7/8出現缺失，可能讓成人細胞內的發炎途徑與病毒複製效率下降，但這個基因位點的缺失（deletion），因兒童常合併其他呼吸道感染、先天免疫較旺盛的兒童族群，反而有利病毒複製，使兒童個案相對偏多。

美國 疫苗 英國 疾管署 新冠肺炎

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