建議拆除西湖濕地4座風機 大鵬風機更新改建環評通過初審

環境部今召開「大鵬風場風力發電機組更新改建計畫環境影響說明書」專案小組第3次初審會議，本案經環委要求研提更積極的石虎保育措施及棲地補償規畫，以及建立完善的環境資訊公開與居民通報機制，本案今通過初審。不過環委也建議，應評估拆除西湖濕地內的4座風機，不進行更新改建。

本案開發單位為苗栗風力股份有限公司，目的事業主管機關為經濟部，本案規畫將原設置於苗栗縣後龍鎮沿海地區的21部風機，更新改建其中16部風機，風機單機裝置容量約為3至5MW，總裝置容量約為48至80M。

開發單位表示，現址大鵬風場21部風機營運至今逾18年，因此規畫更新改建，採用更先進且運轉效率更佳的風力機組，施工工期約18個月，並承諾風機葉片不採掩埋處理。

台灣蠻野心足生態協會專員洪碩辰發言指出，開發單位給出的很多資料仍不完整，例如眩影和噪音評估沒有影響根本不可能，開發單位不能主張因為風機數量下降，所以影響也下降，而是應以每支風機的累加影響來評估，而且還是有居民反對這次的風機更新計畫。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯發言表示，開發單位不能說居民已經習慣風機的存在，這等於把當地居民視為二等公民，新舊風機並存下，環評的累積效應卻沒有被納入，這會嚴重影響環評的公信力。

有環委表示，開發單位在社會溝通上應該更積極，例如把多年的環境監測資料，以及對人的噪音、眩影影響監測系統性地來分析，畢竟台灣不會是最後一個風場，公司的責任應該是要做到最好。

另有環委指出，廠商的生態調查可能是刻意沒有調查部分物種，結果其他監測單位卻記錄到保育類動物的行蹤，開發單位務必在施工前就應該再次確認保育類動，例如石虎等曾經出現的區域，是否已經沒有出現的蹤跡。

本案最後經環委討論後，要求開發單位針對本案高密度石虎出沒區域，除現有施工期間之因應措施外，營運期間應研提更積極的石虎保育措施及棲地補償規畫，以及建立完善的環境資訊公開與居民通報機制，也建議強化說明本案對西湖濕地內水域環境，以及及保育類鳥種棲息的衝擊影響，評估拆除位於西湖濕地範圍地4座風機，不進行更新改建，本案最後通過環評初審。