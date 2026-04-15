桃園便當店「上野烤肉飯」疑食品中毒 累計121人有症狀、91人就醫

桃園市衛生局今天表示，因食用上野烤肉飯內壢店餐點後疑食品中毒者，截至下午5時統計，通報有症狀民眾累計由104人增加至121人，就醫人數由69人增加至91人。

桃園市衛生局表示，昨天陸續接獲醫院通報，有民眾13日在上野烤肉飯內壢店購買午晚餐便當食用，後續出現疑似食品中毒症狀，截至今天下午5時統計，通報有症狀民眾累計121人，其中有91人就醫，衛生局已將相關食品及環境檢體送往實驗室。

衛生局指出，若調查業者違反「食品良好衛生規範準則」（GHP），將命其限期改善，如屆期未改善將依「食品安全衛生管理法」規定，裁處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。檢驗結果若確認為食品中毒案件，將依違反「食安法」規定，移送桃園地方檢察署偵辦。