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2026保生文化祭將登場 必看亮點：萬發蜂炮「放火獅」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場，今舉行記者會。圖／北市民政局提供
北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場，今舉行記者會。圖／北市民政局提供

北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場，每年農曆3月15日是台北市大龍峒保安宮保生大帝聖誕，活動至6月16日止，共1個半月，一系列活動中，4月30日「放火獅」最受矚目，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，掀起最高潮。

台北保安宮自1994年開始舉辦「保生文化祭」， 2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，2021年保生大帝聖誕慶典登錄為台北市無形文化資產，以超越傳統與現代的民俗元素，賦予宗教文化新的活力。

保安宮董事長廖武治表示，每年在保生大帝誕辰前夕，邀請許多頗負盛名的藝陣出陣演出，施放火獅的儀式等，象徵著保生大帝除瘟禳疫，庇護眾生的健康平安，期盼透過藝陣匯演與創新，讓大家更多認識傳統民俗文化的多元豐富。

他說，今年是邀請台南東方天山鼓舞、台南武館宋江陣、台中妙璇舞蹈團與新北台灣培德龍獅團、台灣戲曲學院等各地表演團體於4月19日帶來藝陣表演。

在保生文化祭系列活動中，「放火獅」是保生文化祭最受人矚目的活動，將為保生文化祭掀起最高潮，結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝，象徵著辟邪除疫。

另外，「民間劇場家姓戲」傳統戲曲匯演，也是保生文化祭重要活動，把觀眾找回到廟埕，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月19日至5月14日邀請許多優秀表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，感受道地的傳統戲曲魅力。

北市民政局表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓傳統廟會活動有新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動，活動辦理自4月19日至6月16日長達1個半月，歡迎大家作夥到大龍峒保安宮逗熱鬧。

北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場。並舉辦一系列活動。圖／北市提供
北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場。並舉辦一系列活動。圖／北市提供

北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場，今舉行記者會。圖／北市民政局提供
北台灣熱鬧的宗教盛事、年度「保生文化祭」將在4月19日熱鬧登場，今舉行記者會。圖／北市民政局提供

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