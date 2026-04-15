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泰國文化節24日登場 AI互動體驗試穿皇太后國服

中央社／ 台北15日電

「2026泰國文化節」於24日在台北登場，泰國駐台代表文那隆今天表示，這是第3年舉辦此活動，今年為記念泰國皇太后，特別設置AI互動式體驗讓民眾試穿泰國皇太后設計的國服，期望透過泰國軟實力促進泰台交流。

「2026泰國文化節」將於4月24日到26日在遠東百貨A13登場，泰國貿易經濟辦事處下午舉行記者會。適逢泰國潑水節期間，文那隆（NarongBoonsatheanwong）親自示範浴佛儀式，送祝福給台灣民眾。

文那隆致詞時表示，這是第3年舉辦「泰國文化節」，藉此機會將來自泰國的祝福送給台灣，也希望國際人士能從此活動更了解泰國軟實力。今年活動以「創意生活 創意生命」為主題，泰國創意經濟署挑選10個泰國品牌來台展出，現場也會有美食、小吃攤位。

文那隆特別提到，為記念去年過世的泰國皇太后，將透過泰國皇室傳統服飾展呈現皇太后的事蹟，民眾可運用AI互動體驗試穿皇太后設計的國服，此國服已列為泰國國家文化資產，以及聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化資產。

文那隆指出，泰國跟台灣文化相近，甚至英文名Thailand和Taiwan常讓外國人搞混，希望「泰國文化節」能讓雙方交流與友誼更加緊密。

文那隆提到，「泰國文化節」邀請泰國舞蹈團、藝術家來台表演，包括Sbun-nga和The Ping Reverie舞團以及男團Lad，另有13位T-Pop藝人與粉絲互動。「泰國文化節」於25日舉辦開幕典禮，屆時會抽出3位幸運民眾，獲得台北曼谷來回機票。

泰國 台北

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