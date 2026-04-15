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基隆北海岸晚間防雨 18日全台有雨北部降溫

中央社／ 台北15日電
今天鋒面快速掠過，基隆北海岸晚間要留意局部較大雨勢發生。 圖／聯合報系資料照片
今天鋒面快速掠過，基隆北海岸晚間要留意局部較大雨勢發生。 圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，今晚受鋒面影響，基隆北海岸留意較大雨勢，明天水氣仍偏多；18日鋒面通過，加上東北季風增強，是未來一週降雨最顯著的一天，幾乎全台有雨，北部、宜花高溫略降。

交通部中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，今天鋒面快速掠過，基隆北海岸晚間要留意局部較大雨勢發生。明天水氣仍偏多，中部以北、宜蘭零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫陣雨。

鄭傑仁表示，17日下一波鋒面接近，桃園以北、宜花地區有局部短暫陣雨，竹苗、台東地區、恆春半島及午後中南部山區有零星短暫陣雨。

鄭傑仁指出，18日鋒面通過，接著東北季風增強，19日受東北季風影響，預估18日是未來一週降雨最明顯的一天，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其中18日晚間至19日清晨南部地區有零星短暫陣雨；19日雨勢減弱，花東及中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北及宜蘭為零星短暫陣雨。

鄭傑仁提到，20日東北季風減弱，預估到22日都是天氣逐漸回穩、水氣減少的期間，偏東風至東南風，花東地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，鄭傑仁說，明天及17日各地仍偏暖熱，高溫約攝氏28至32度；18日東北季風增強、19日受影響，宜花地區高溫略降至24到26度，北部約25至28度，中南部及台東變化不大，仍約29至31度；20日起東北季風減弱，各地高溫又再回升為28至32度。

鄭傑仁提醒，明天清晨中部以北地區，17日馬祖、金門全天及中部以北地區的清晨，易有低雲或局部霧，影響能見度；明天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島留意長浪。

桃園 台東 高溫 基隆 東北季風

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