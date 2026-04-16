送禮好選擇！Mia C’bon串起外銷水果、蛋糕預購與OPENPOINT回饋

圖／Mia C’bon 提供

有些時候，想表達心意，卻苦於時間不夠、距離太遠，或總覺得「還少了一點剛剛好」。在這樣的生活節奏下，如何輕鬆完成一份有品質、有溫度的選擇，成了許多消費者共同的日常課題。

頂級超市 Mia C’bon 今年整合台灣外銷級水果選品、母親節蛋糕冷凍宅配預購服務，並正式加入 OPENPOINT 點數生態圈，希望讓送禮與日常採買不再是額外負擔，而是一件自然融入生活的輕鬆事。

圖／Mia C’bon 提供

把台灣的好味道，送到想念的人身邊

對許多人來說，「水果」是一種最直覺、也最人氣的心意。Mia C’bon 長期深耕推廣台灣在地特色水果，每年這個時候，更是推出「台灣饗宴外銷水果」活動，嚴選通過外銷規格的台南香檳芒果、台南金鑽鳳梨、高雄大樹玉荷包荔枝與屏東愛文芒果，開放本島與海外宅配，讓台灣盛夏的滋味，不受距離限制，將美好的果物從產地直送日本跟香港。

其中，來自台南的新品種香檳芒果，以細緻果肉與優雅香氣著稱，在白堊質土壤孕育下，甜度可達 15 度以上，成為今年夏季送禮的質感代表，也因外銷條件嚴格，也是是台灣獨家直送日本、香港的通路。對身在海外的親友而言，這樣一箱熟悉想念的風味，是最消暑的聖品。

Mia C’bon精選「台灣饗宴外銷水果」，提供優質果物以及宅配服務。 圖／Mia C’bon 提供

提早準備，讓重要時刻少一點慌張

除了水果選品，Mia C’bon 也觀察到消費者對「可提前規劃、準時送達」的需求，推出母親節蛋糕預購服務，主打冷凍宅配模式，讓忙碌的生活也能保留儀式感。

本次精選「巧克力雲莊」兩款 6 吋人氣蛋糕：「焦香巴斯克乳酪蛋糕」以微焦香氣與濃郁乳酪層次，呈現大人系風味；「老奶奶檸檬蛋糕」則以清爽酸甜與細緻糖霜，成為適合多數人分享的輕盈選擇。無論是節日慶祝，或只是想替日常留下一個值得期待的片刻，都能自在安排、不必臨時奔波。

「母親節蛋糕預購」推出兩款精選糕品，冷凍宅配到家，表達心意也能很輕鬆方便！ 圖／Mia C’bon 提供

讓每一次選擇，都留下實際回饋

在消費體驗上，Mia C’bon 也進一步把「品味生活」延伸為「日常回饋」。至門市消費只要出示 uniopen 會員條碼，即可累積0.33% OPENPOINT 點數回饋，1 點可折抵 1 元，讓日常採買，逐漸轉換成可累積的小確幸。

現在到Mia C’bon即可累積或兌換OPENPOINT點數！ 圖／Mia C’bon 提供

把心意放回生活裡，剛剛好就好

Mia C’bon 這些服務並非為了某一個節日而存在，而是希望在每個「想做點什麼卻分身乏術」的時刻，提供一個不必多想、仍然很有品質的答案。從產地鮮果到宅配甜點，從海外寄送到日常點數回饋，讓心意不被行程打斷，也不被距離限制。

服務資訊

外銷水果與宅配：依產季供應與配送地區各有不同，詳細資訊請參閱店內公告或官網。

母親節蛋糕預購：即日起至4月26日

OPENPOINT 累積：即日起適用，詳細資訊請參閱店內公告或官網

官方網站：https://www.miacbon.com.tw