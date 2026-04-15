RSV不是幼兒專利…家庭交叉傳染 長者肺炎發生率為流感2.7倍

呼吸道細胞融合病毒（RSV）盛行率比大家想像的高，60歲以上長者感染RSV引發肺炎的發生率是流感2.7倍，且3成會引發重症。專家指出，研究統計，每10名因肺炎住院的年長患者中，就有1名是RSV感染，年長者住院後，每4人有1人於1年內死亡，建議不只母嬰要注意，長輩也應施打RSV疫苗預防感染。

肺炎位居國人第三大死因，呼吸道細胞融合病毒（RSV）是肺炎的主要原因之一。台灣家庭醫學醫學會醫師曹玉婷表示，RSV在台灣幾乎全年流行，並有A、B兩種亞型交替或共同流行，且RSV透過飛沫與接觸傳播，潛伏期可長達2至8天，感染初期雖多為流鼻水、咳嗽、發燒等常見呼吸道症狀，但可能迅速惡化為哮喘、呼吸困難等重症表現。

曹玉婷指出，60歲以上長者感染RSV引發肺炎的發生率是流感2.7倍，且RSV住院長者死亡率不亞於流感與新冠，感染RSV並不是得過一次就有了「無敵星星」，各年齡層均可能重複感染。

「成人感染RSV症狀往往不明顯，可能在不知情的情況下將病毒帶回家，傳染給抵抗力較弱的嬰幼兒或年長者。」曹玉婷提醒，嬰幼兒感染後傳染期可達3至4周，同住長者恐長時間暴露感染風險下，一旦在家中形成交叉感染，對家中金孫與長者的威脅尤為嚴峻。

台大醫院內科部主治醫師姚宗漢說，國外研究顯示，每10名因肺炎住院的年長患者中，就有1名是RSV感染造成，60歲以上長者、18至59歲慢性病成人及長照機構住民，皆屬於RSV高風險族群，不僅病程進展快，致命風險也較高，且年齡愈高、住院機率愈大。

他分享，一名85歲老翁過去曾罹患肺結核並合併支氣管擴張，因呼吸不順、喘促就醫，經檢查確診RSV感染，卻在短短兩周內迅速惡化至插管住院，最終併發細菌性肺炎離世。

姚宗漢說，由於RSV感染後破壞呼吸道防禦機制，臨床統計約3成患者併發細菌感染，如肺炎鏈球菌、黃金葡萄球菌、嗜血桿菌等，進一步加重病況並延長住院天數，年長者住院恐長達一周。

姚宗漢表示，臨床統計顯示，年長者在住院後6個月，不僅每4人就會有1人有嚴重呼吸困難症狀，也有3成患者會發生日常生活失能，RSV也與併發急性心血管病症密切相關。50歲以上因RSV住院的患者中，超過2成會出現至少1項急性心血管病症，且住院後半年內中風機率也顯著增加。

姚宗漢建議，英國針對75歲以上長者及住在長照、安養機構的所有長輩施打公費RSV疫苗接種，代表RSV對於長輩健康也不容忽視。目前台灣自費施打一劑疫苗約7000元，保護力至少可維持2年。

專家建議，日常應落實勤洗手、戴口罩、避免共食等基本防護措施；在主動預防方面，根據疾管署建議，75 歲以上成人、60至74歲RSV疾病高風險群，包括有慢性肺病、心臟血管疾病、肝臟、腎臟等慢性疾病、長期照顧機構與其他照顧機構住民、懷孕28至36周婦女，提供新生兒出生至6個月內的被動免疫力，達到預防保護效果。