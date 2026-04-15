台灣虎航總經理懸缺一年多 傳邱彰信接任

今天是國際醫檢師節，很多人對醫檢師的印象，停留在「幫忙抽血的人」。其實，醫檢師的工作遠不只如此，從抽血、尿液、糞便等檢體採集，到後續分析與品質把關，每一個步驟都和檢驗結果的準確性息息相關。振興醫院於臉書指出，想讓檢查結果更有參考價值，除了交給專業醫療團隊，民眾也需一起配合正確的採檢方式，特別是抽血、驗尿等。

2026-04-15 16:50