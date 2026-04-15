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台灣虎航總經理懸缺一年多 傳邱彰信接任

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
懸缺逾一年的台灣虎航總經理，據傳，將由原華航聯合管制處長邱彰信接任。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
懸缺逾一年的台灣虎航總經理，據傳，將由原華航聯合管制處長邱彰信接任。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

懸缺逾一年的台灣虎航總經理，據傳，將由原華航聯合管制處長邱彰信接任。

台虎原任總經理張明瑋去年4月7日請辭，黃世惠接任台虎董事長一職後，總經理一直懸缺未補，讓外界質疑缺乏專業經理人。當時黃世惠強調，航空業人才難覓，台虎絕對會提出最好的航空專業經理人來擔任總經理。

據悉，邱彰信將接任台虎總經理一職。邱彰信為民進黨立委邱議瑩胞弟，但最受爭議的應屬國安私菸案，去年二審宣判，邱獲判緩刑。

邱彰信自2000年9月自行通過華航公司考試成為基層受訓學員後，至今已於華航任職26年，為華航體制內資深員工，歷任修護工廠、貨運及客運營業、國內外分公司等單位，資歷堪稱完整豐富，熟稔各項業務與航班運行等作業。2022年接任華航聯合管制處處長。

此外，由於原高雄空廚董事長張鴻鐘即將屆齡退休，遺缺將由原任先啟資訊總經理鍾婉君接任，高雄空廚總經理黃達芳則擬接任先啟資訊總經理。新加坡分公司總經理曾文惠則接任客運處協理，遺缺將由原企發室永續發展中心資深管理師陳羿靜接任。

民進黨 邱議瑩 台灣虎航

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