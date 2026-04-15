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閃光、飛蚊症可能是癌症找上門 長庚設新中心對付難題

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
圖三： 長庚眼腫瘤中心陣容強大，由眼內腫瘤專家趙安年（左起）、眼窩腫瘤專家蔡悅如、眼內腫瘤專家周宏達與小兒眼腫瘤專家劉峻秀組成，替民眾健康把關。圖／長庚醫院提供
圖三： 長庚眼腫瘤中心陣容強大，由眼內腫瘤專家趙安年（左起）、眼窩腫瘤專家蔡悅如、眼內腫瘤專家周宏達與小兒眼腫瘤專家劉峻秀組成，替民眾健康把關。圖／長庚醫院提供

飛蚊症、閃光和視力扭曲可能是眼睛有腫瘤，若延誤診斷，恐危及生命。長庚醫療體系今在桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，除了向罕病宣戰，也盼跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。

長庚眼腫瘤中心今由桃園長庚副院長葉集孝、林口長庚眼科部長黃奕修、眼腫瘤中心主任周宏達、長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬、小兒血液腫瘤科副部主任陳世翔、病理科主任黃彥霖等人揭牌。

該中心未來未來由周宏達領軍，結合眼內腫瘤專家趙安年、眼窩腫瘤專家蔡悅如和小兒眼腫瘤專家劉峻秀，提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊診治，當日就能完成眼科診斷與放射腫瘤科治療規畫諮詢。另外，團隊也與英國、丹麥國家眼腫瘤中心保持即時會診，副院長葉集孝期許團隊致力達成「呵護台灣、服務亞太、接軌國際」願景。

黃奕修表示，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲，成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅5例到20例，兒童視網膜母細胞瘤每2萬名新生兒僅1人，因此過去常被輕忽，導致病患往往到了晚期才被確診。而轉移性眼癌雖然常見，但往往常聚焦全身癌症的治療，較少針對眼部，即使治療成效好，視力還是大幅降低。

周宏達說，眼腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，需同時考量視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率。

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬表示，質子治療是公認的眼腫瘤「黃金治療」，長庚2018年開始治療以來，已有三十多名病患接受治療，相關技術與成果榮獲國家新創獎及國家醫療品質獎肯定。

周宏達也提醒，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要。眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應儘速就醫檢查。唯有提高警覺、及早診斷，才能守住視力與生命。

桃園長庚葉集孝副院長(正中)率領眼腫瘤中心眼科、放射腫瘤科、腫瘤科、小兒血腫科、病理科、放射科及醫學物理師等團隊合影。圖／長庚醫院提供
桃園長庚葉集孝副院長(正中)率領眼腫瘤中心眼科、放射腫瘤科、腫瘤科、小兒血腫科、病理科、放射科及醫學物理師等團隊合影。圖／長庚醫院提供

癌症 腫瘤 長庚

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