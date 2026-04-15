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驗尿做錯全白費？醫檢小知識：檢驗細節需注意...這東西內側勿用手碰

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
振興醫院表示，驗尿時要注意檢體杯內側不要用手碰觸，避免混入衛生紙、糞便或其他異物，當採集後盡快送檢，避免放置過久影響結果。本報資料照片
振興醫院表示，驗尿時要注意檢體杯內側不要用手碰觸，避免混入衛生紙、糞便或其他異物，當採集後盡快送檢，避免放置過久影響結果。本報資料照片

今天是國際醫檢師節，很多人對醫檢師的印象，停留在「幫忙抽血的人」。其實，醫檢師的工作遠不只如此，從抽血、尿液、糞便等檢體採集，到後續分析與品質把關，每一個步驟都和檢驗結果的準確性息息相關。振興醫院於臉書指出，想讓檢查結果更有參考價值，除了交給專業醫療團隊，民眾也需一起配合正確的採檢方式，特別是抽血、驗尿等。

振興醫院指出，抽血前一定要空腹嗎？但其實是「不一定」。並不是所有抽血檢查都要空腹，是否需要空腹，仍依檢查項目和醫師指示為主。像是血糖、三酸甘油脂、部分血脂檢查，通常就可能需要空腹；但有些檢查則不一定需要特別禁食。

一般所謂空腹，通常是指檢查前約8小時不進食，但可以適量喝白開水。特別注意的是，咖啡、茶、含糖飲料、牛奶，甚至部分保健食品，可能影響檢驗結果，不可進食。抽血前若不確定能不能吃、能不能喝，最安全的做法是先詢問醫護人員，避免因為準備不完整而影響數值判讀。

其次，尿液檢查怎麼留，結果才比較準？尿液檢查看似簡單，其實留取方式很重要。採尿前，建議先做好清潔，再依指示留取尿液。通常會建議留「中段尿」，也就是先排出前段少量尿液後，再以檢體杯接取中間那一段，這樣較能降低外部污染，讓檢驗結果更具參考性。

另也要注意檢體杯內側不要用手碰觸，避免混入衛生紙、糞便或其他異物，當採集後盡快送檢，避免放置過久影響結果，而正確留取尿液，不只是配合檢查，也是幫助醫師做出更準確判斷的重要一步。

最後，不少人聽到糞便檢查就覺得麻煩、尷尬，甚至乾脆拖延不做。尤其是糞便潛血檢查是篩檢腸道問題的重要工具之一，因此採檢時應注意不要讓檢體混到尿液或馬桶水，並依指示採取適量檢體、使用指定容器、採檢後盡快送檢。定期篩檢、多一分留意，就是多一分保護。

至於，檢體為什麼會被退件？振興醫院指出，有些民眾會疑惑，「我明明有留檢體，為什麼還要重留一次？」檢體退件不是故意刁難，而是為了確保檢驗結果的正確性。常見的退件原因包括檢體量不足、使用錯誤容器、檢體受到污染、放置太久才送檢、保存方式不正確等。

醫檢師到底在做什麼？很多人以為醫檢師工作只有抽血，但其實是在醫療體系中默默把關的重要角色。工作範圍包含血液、尿液、糞便等檢查，以及生化、微生物、免疫、輸血等檢驗。因此，醫檢師不只是「做檢查」，更是在每一份報告背後，守住品質與準確度的人。每一個檢體、每一個數值，都需要專業判讀與嚴謹流程，才能成為醫師臨床判斷的重要依據，成為守護健康的重要依靠。

抽血

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