快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

眼睛也會長惡性腫瘤！ 閃光、飛蚊症、視力扭曲為眼癌三大症狀

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應盡速就醫檢查。本報資料照片
醫師提醒，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應盡速就醫檢查。本報資料照片

現代人用眼過度，長時間、近距離依賴3C產品，除了痠乾澀、視力模糊、紅腫與畏光等，也會導致乾眼症、提早老花眼及白內障。眼科醫師表示，閃光、飛蚊症、視力扭曲等症狀，可能是致命眼腫瘤前兆，但容易被忽略是用眼文明病，眼內惡性腫瘤可能是其他癌症轉移，若延誤診斷恐危及生命。

長庚醫療體系今日正式於桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，透過跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。林口長庚眼科部部長黃奕修表示，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲病患較少，成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅5至20例新病例，兒童視網膜母細胞瘤每2萬名新生兒僅有1人，過去長期被輕忽，病患常在晚期才被診斷。

黃奕修說，轉移性眼癌雖然較常見，但以往常聚焦於全身癌症的治療，較少針對眼部考量；病患即使癌症治療成效好，視力還是大幅降低，影響生活。長庚眼腫瘤中心提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊進行詳細診治，當日同時完成眼科診斷與放射腫瘤科治療諮詢，縮短等待時間。

長庚眼腫瘤中心主任周宏達說，眼腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，需同時考量視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率。

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬表示，質子治療是公認的眼腫瘤「黃金治療」，長庚自2018年開始治療以來，已經有30餘位病患接受治療，並於國際頂尖期刊發表「無侵入式眼內腫瘤質子治療」報告，受到國際重視。此外並以「筆尖射束」和「客製化銅擋塊」精準鎖定腫瘤，降低正常組織傷害。

長庚眼腫瘤中心試行半年的「眼腫瘤諮詢信箱」已受理國內多間醫學中心轉診，能為全台患者提供諮詢，提升全台疑難個案處理效率。周宏達提醒，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要，眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應盡速就醫檢查。

長庚眼腫瘤中心15日盛大揭牌啟用，開啟國內眼腫瘤治療新頁。圖／長庚醫院提供
長庚眼腫瘤中心15日盛大揭牌啟用，開啟國內眼腫瘤治療新頁。圖／長庚醫院提供

癌症 長庚

延伸閱讀

憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

高齡駕駛換照新制即將上路！醫憂白內障手術被核刪 採這方式說服病患

精準醫療延後化療 乳癌4期病患職涯治療兩兼顧

高齡換照新制長輩體檢需求爆發 眼科醫師曝白內障患者最多

相關新聞

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，下午尚有近10名學生在成大斗六分院治療，雲林縣衛生局長曾春美獲報後到醫院關心、慰問學生，校方表示，多數師生症狀都已明顯緩解，預計下午返回桃園，衛生局已完成飯店食材、學生檢體採樣、送驗。

出國變數愈來愈多 燃油費漲完換減班？ 達人點名「這4類機票」最危險

日前國籍航空才剛調漲燃油附加費，現在旅客可能還要面臨航班「被取消」的危機。知名機票達人「蓋瑞哥」發文示警，直言燃油費調漲的下一步就是「減班」，並點名華航、國泰等4家航空公司都有相關的運能縮減計畫，提醒民眾購買特定時段的便宜機票時，要隨時做好被併班的心理準備。

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在IG分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。