眼睛也會長惡性腫瘤！ 閃光、飛蚊症、視力扭曲為眼癌三大症狀

現代人用眼過度，長時間、近距離依賴3C產品，除了痠乾澀、視力模糊、紅腫與畏光等，也會導致乾眼症、提早老花眼及白內障。眼科醫師表示，閃光、飛蚊症、視力扭曲等症狀，可能是致命眼腫瘤前兆，但容易被忽略是用眼文明病，眼內惡性腫瘤可能是其他癌症轉移，若延誤診斷恐危及生命。

長庚醫療體系今日正式於桃園長庚成立「眼腫瘤中心」，透過跨科資源整合，改善台灣眼腫瘤治療成效。林口長庚眼科部部長黃奕修表示，眼腫瘤很罕見，尤其在亞洲病患較少，成人惡性眼內黑色素瘤每年約僅5至20例新病例，兒童視網膜母細胞瘤每2萬名新生兒僅有1人，過去長期被輕忽，病患常在晚期才被診斷。

黃奕修說，轉移性眼癌雖然較常見，但以往常聚焦於全身癌症的治療，較少針對眼部考量；病患即使癌症治療成效好，視力還是大幅降低，影響生活。長庚眼腫瘤中心提供一站式診療服務，門診一旦有懷疑，會立即轉介至眼腫瘤團隊進行詳細診治，當日同時完成眼科診斷與放射腫瘤科治療諮詢，縮短等待時間。

長庚眼腫瘤中心主任周宏達說，眼腫瘤病灶多位於結構精密的眼球內部或眼窩深處，診療困難度和複雜性高，需同時考量視力保留與腫瘤控制，如同於微米之間與病魔博弈。過去治療多以摘除眼球為主，現已導入精準醫療與放射治療，讓患者有機會保留視覺功能，提升生活品質與存活率。

長庚放射腫瘤體系召集人陳妙芬表示，質子治療是公認的眼腫瘤「黃金治療」，長庚自2018年開始治療以來，已經有30餘位病患接受治療，並於國際頂尖期刊發表「無侵入式眼內腫瘤質子治療」報告，受到國際重視。此外並以「筆尖射束」和「客製化銅擋塊」精準鎖定腫瘤，降低正常組織傷害。

長庚眼腫瘤中心試行半年的「眼腫瘤諮詢信箱」已受理國內多間醫學中心轉診，能為全台患者提供諮詢，提升全台疑難個案處理效率。周宏達提醒，早期診斷對於保留眼球和視力至關重要，眼腫瘤雖罕見但進展迅速，若出現飛蚊症突增、持續閃光、視力扭曲或不明原因視力下降，應盡速就醫檢查。