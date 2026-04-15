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主婦頻忘瑣事非正常老化 錯過防失智關鍵10年

中央社／ 台北15日電

1名67歲的家庭主婦開始頻繁忘記瑣事，家人以為是正常老化，沒想到10年後，腦部影像顯示大腦已顯著萎縮。醫師表示，等失智影響生活才就醫，神經網絡損傷恐，已難挽回。

台灣已正式邁入超高齡社會，國內最新調查指出，全台65歲以上長者的失智症盛行率達7.99%，是不容忽視的健康議題。衛生福利部雙和醫院（委託台北醫學大學經營）今天召開衛教記者會，揭示「全方位護腦指南」。

台北醫學大學醫學院院長胡朝榮指出，失智症的發展是一個漫長的過程，面對失智海嘯襲來，必須將防線從「中晚期長照」大幅前推。

胡朝榮表示，黃金防線在於「輕度認知障礙」，此期間患者在記憶或認知測驗上，雖出現客觀衰退，仍能維持日常生活自理，但每年約有10%至15%會進展為失智症，這段期間是延緩失智唯一且寶貴的黃金逆轉期。

大腦退化有跡可尋，雙和醫院失智症中心主任黃立楷說明，1名67歲主婦早在2015年就開始頻繁忘記瑣事，出現主觀認知衰退，但家屬誤以為是正常老化；直到2025年認知分數滑落至22分，才確診為中度失智，錯失長達10年的黃金介入期。

大腦的退化會提早反映在日常行為，黃立楷提醒，應密切觀察長輩的日常警訊與生活困擾，如情緒突然變得多疑暴躁，講話語調平淡、詞不達意，原本熟練的煮飯等生活技能突然變得困難，走路步伐變慢及轉身困難等，都可能是警訊，應及早就醫，尋求專業協助。

北醫復健科醫師葉天忻提醒，飲食、運動與認知訓練，配合健康生活型態，是目前最具科學根據的非藥物護腦策略之一。在運動部分，阻力訓練可透過促進分泌肌肉激素護腦，有氧運動則透過提升心肺適能，並釋放其他運動因子護腦；兩者路徑互補，合併訓練的認知保護，優於單一運動。

葉天忻表示，更關鍵的是「雙任務訓練」，可使運動後腦源性神經營養因子攀升、增強大腦可塑性，此時若搭配足夠挑戰性的認知訓練，更能強化認知功能。

失智症

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