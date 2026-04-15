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隨袋徵收促北市垃圾量減半 蘇俊賓盼桃園借鏡成功經驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園副市長蘇俊賓（右）今在「我的減碳存摺2.0記者會」時表示，桃園人口持續成長，市府將參考雙北經驗審慎評估隨袋徵收，落實使用者付費原則。圖／市府提供
桃園副市長蘇俊賓（右）今在「我的減碳存摺2.0記者會」時表示，桃園人口持續成長，市府將參考雙北經驗審慎評估隨袋徵收，落實使用者付費原則。圖／市府提供

桃園市每人每日垃圾產生量約0.55公斤，高於雙北水準，市府正評估推動垃圾費隨袋徵收制度。副市長蘇俊賓今上午出席「我的減碳存摺2.0記者會」時表示，桃園人口持續成長，若不從源頭建立減量機制，廢棄物量將相當驚人，市府將參考雙北經驗審慎評估隨袋徵收，落實使用者付費原則。

蘇俊賓表示，桃園目前垃圾費隨自來水費徵收，收費方式與實際垃圾量脫鉤，缺乏減量誘因。反觀台北市每人每日垃圾產生量約0.32公斤，為全國最低，但在推動隨袋徵收制度前曾超過約0.6公斤，顯示制度設計對減量成效具關鍵影響。未來若桃園推動相關制度，將同步把原先隨水費徵收的垃圾處理費扣除，確保民眾依實際產生量付費。

蘇俊賓說，桃園過去因處理量能不足，至2022年掩埋場裸露垃圾量曾高達31萬公噸，對環境造成沉重壓力。市府近年透過生質能中心啟用及焚化廠整改，已將年處理量能提升至54萬公噸，逐步消化堆置量；同時透過區域互惠方案與外縣市合作，三年內協助去化約6萬公噸垃圾。不過他坦言，各縣市處理量能均有上限，跨域合作僅能作為短期解壓，建立長期源頭減量機制才是根本之道。

蘇俊賓強調，隨袋徵收制度能落實公平性，讓民眾依實際產生量計費，不僅提升減量動機，也有助於減輕落實資源回收家庭的支出。面對人口增長與環境資源有限的雙重挑戰，桃園必須以前瞻思維建立完善的廢棄物管理制度，透過政策引導與市民共同參與，逐步降低人均垃圾產生量，才能確保城市環境品質與治理韌性。

台北市長蔣萬安也肯定桃園評估推動隨袋徵收，他提到台北市過去數十年透過此制度，家戶垃圾減量達65%、回收率提升至66%，成果深受國際肯定，未來將透過基北北桃平台持續與各縣市交流。新北市副市長劉和然說，新北市推動隨袋徵收後，許多源頭減量政策才有執行誘因，垃圾實際減量效果也才能顯著呈現。

台北 桃園 廢棄物

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