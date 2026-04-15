影／中央卡陸客赴台自由行 高雄觀光業者苦守十年盼曙光

國民黨主席鄭麗文率團訪陸後，國台辦隨即公布，恢復上海與福建居民來台自由行，並積極推動兩岸客運直航全面恢復。然而，此舉目前屬於陸方單方面宣布，台灣暫未正式開放大陸旅客全島自由行，現階段僅限旅居第三地的陸籍人士申請來台。

儘管目前中央卡關，第一線觀光業者已對此表達強烈期待。在高雄經營名產與飾品的業者鍾佐榮受訪時感嘆，台灣觀光業已面臨近十年的轉型陣痛，「我們真的快十年沒看到陸客了。」業者回憶，過去高雄愛河觀光船位每日爆滿、市區遊覽車穿梭不息，對比現今景點的冷清感，落差極大。

業者指出，雖然台灣人出國旅遊意願高，如每年赴日旅遊人次高達六百萬人次，但台灣總人口數有限，僅靠內需市場難以支撐整體觀光產值。業者以親身觀察為例，近期前往日月潭等指標性景點，明顯感受環境變得蕭條，過去如阿里山茶葉、日月潭阿婆茶葉蛋等帶動的庶民經濟效應已大幅萎縮。

業者強調，若能順利重啟自由行，受惠的將不只是大型飯店，更涵蓋了遊覽車業、租車業、精品特產店以及廣大的夜市攤商。對於基層從業人員而言，陸客來台不只是數字的增加，更是帶動地方產業鏈活絡的關鍵。業者呼籲政府應正視產業心聲，加速與對岸溝通，讓兩岸旅遊早日回歸常態，讓台灣各地的知名景點重現久違的熱絡氣象。

觀光業者鍾佐榮表示已經十年沒看到陸客榮景，期盼政府開放政策。記者劉學聖／攝影

高雄過去有許多陸客觀光商店，希望等待政府開放政策帶來商機。記者劉學聖／攝影

高雄過去有許多陸客觀光商店，希望等待政府開放政策帶來商機。記者劉學聖／攝影