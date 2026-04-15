台北出生太空人林琪兒21日返台 推動尖端科技交流

台裔美籍太空人林琪兒將於於4月21日至25日訪問台灣，ＡＩＴ表示，林琪兒這次返台將走訪多座城市，與重要夥伴互動交流以推動尖端科技合作，並致力啟發下一代的科學家與工程人才。此外，林琪兒也將拜會高層領袖，認識台灣充滿活力的新創社群，並前往新竹與桃園，參訪國家太空中心（TASA）等。

美國在台協會（AIT）今天在臉書表示，美國太空總署（NASA）太空人林琪兒醫師將參與美國國務院教育文化事務局的公民講者計畫，於4月21日至25日訪問台灣，透過「自由250」（Freedom 250）相關活動慶祝美國建國250週年。林琪兒醫師此次的訪問行程緊接著近期才圓滿落地的阿提米絲2號（Artemis II）任務，彰顯出美國在太空探索領域的領導地位。在台北出生的林琪兒醫師，這次返台將走訪多座城市，與重要夥伴互動交流以推動尖端科技合作，並致力啟發下一代的科學家與工程人才。

AIT表示，林琪兒醫師是兩度執行長期太空站任務的老手，累計在太空停留311天。他曾在任務期間從外太空拍攝台灣的壯麗景象，讓人們得以從截然不同的視角看見這座島嶼。

AIT指出，造訪台北期間，林琪兒醫師將拜會高層領袖，也將認識台灣充滿活力的新創社群。他也將前往新竹與桃園，參訪國家太空中心（TASA）和國立中央大學，與正在推動太空科學與科技發展的研究人員與學生互動交流。林琪兒醫師也將參訪台中的國立公共資訊圖書館，在台南時，也將造訪國立成功大學的夏漢民太空科技中心及立方衛星研發中心，最後在台北市立天文科學教育館進行一場演講，為此次的台灣行劃下句點。

林琪兒出生於台北，成長於美國空軍家庭，擁有科羅拉多大學醫學博士（MD）及美國空軍官校學士學位。AIT表示，他於2007年以航空醫官的身分展開NASA職涯，目前擔任詹森太空中心飛行作業局副局長，協助領導NASA載人太空飛行任務的執行工作。

AIT表示，林琪兒醫師目前服務於一個由工程師、飛行控制員、教官、飛行員、飛行監管員及太空人組成的團隊。他在台北出生，童年大半在英國度過，後來返美完成學業，並受過急診醫學與航太醫學的住院醫師訓練。2009年6月，他獲選為太空人，成為綽號為「the Chumps」的NASA第20屆太空人的一員。林琪兒醫師曾完成兩次太空漫步，在低地球軌道進行超過300項科學實驗。經驗豐富的他，既搭過俄羅斯的聯盟（Soyuz）系列太空船，也曾搭乘SpaceX載人飛龍（Crew Dragon）系列太空船。2022年，他更在NASA Crew-4任務中擔任「自由號」載人飛龍太空船（Crew Dragon Freedom）首次飛行的指揮官。