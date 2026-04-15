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失智海嘯來襲…醫院揭示「321護腦指南」掌握黃金逆轉期

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
面對失智海嘯來襲，雙和醫院揭示「321護腦指南」掌握黃金逆轉期。圖／雙和醫院提供
面對失智海嘯來襲，雙和醫院揭示「321護腦指南」掌握黃金逆轉期。圖／雙和醫院提供

台灣正式邁入超高齡社會，全台65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，預估15年後失智症增至68萬人。面對嚴峻挑戰，雙和醫院今正式發布「全方位護腦指南」，從早期行為警訊、精準影像評估到復健治療等，打造跨團隊整合的失智症專責病房，落實在地安老的醫療承諾。

北醫大醫學院院長胡朝榮表示，失智症發展是一個漫長過程，須將防線從「中晚期長照」大幅前推，醫界目前黃金防線在於輕度認知障礙（MCI）。MCI是明確的臨床確診狀態，患者在記憶或認知測驗雖出現客觀衰退，但仍能維持日常生活自理，MCI患者每年約有10至15%會進展為失智症，若能在此階段及時介入，是延緩失智唯一且最寶貴的黃金逆轉期。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷說，許多家屬將「主觀認知衰退」誤認為正常老化而錯失十年介入期，其實情緒暴躁、詞不達意、步伐變慢及轉身困難都是早期警訊，應及早就醫。醫院會提供抽血、腦脊髓液及高階腦部影像（如PET正子攝影）進行精準診斷，並針對合適者給予最新標靶新藥治療。

在營養學防禦上，葉天忻醫師在哈佛大型前瞻性類黃酮研究發現，柑橘類的黃酮攝取與降低38%認知衰退風險相關，效益相當於大腦年輕3至4歲，莓果類花青素則與降低24%風險相關，此論文獲美國神經醫學會選為特別報導論文，包括CNN、BBC等相繼報導。

在運動部分，復健醫學部主任陳弘洲醫師分析，阻力訓練與有氧運動能分別釋放不同護腦因子，兩者合併的雙任務訓練，即在運動後大腦可塑性增強時搭配認知訓練，保護效果最優，

為此雙和醫院提出「321護腦指南」包括3大飲食原則，如彩虹飲食、優質蛋白質與健康脂肪，並減少加工食品，2類關鍵運動則是結合有氧運動與肌力訓練，融入認知訓練，至於1個核心概念就是及早培養「認知韌性」，包括良好睡眠與壓力管理，為自己的大腦韌性做好健康投資。

雙和醫院院長李明哲表示，面對失智症這場漫長的戰役，醫院從極早期的症狀警覺、精準的生物指標與影像診斷，到後端跨團隊整合的失智症專責病房一條龍服務，支持民眾在地安老，呼籲民眾遵循「321做得早，認知衰退少」口訣，從日常生活起降低大腦認知衰退風險。

失智症

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