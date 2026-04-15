每天萬步不難...北北基桃減碳存摺首納步行 每月拿百元獎勵

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。北市公運處表示，以雙北通勤族為例，若每天從新店到台北上班，每日搭捷運約28分鐘，再從台北一零一站步行到台北市政府大樓650公尺，步行約近千步，加上中午用餐、下班休閒，每日近萬步相當容易達標。

大眾運輸科長洪瑜敏說，升級版的減碳存摺2.0初步門檻設定為20萬步，參加活動的每人每月只要達成走20萬步，約可達成減碳15公斤，只要登錄APP達標就可參加步行 兌獎 活動，APP會主動通知達標並獲得獎項連結，每月有100元的悠遊付折抵金； 另搭(騎)公共運輸累積減碳量達5公斤以上者 ，獎項可兌換包括雙北專用垃圾袋、衛生紙、霜淇淋等，會在當月15日公布。

洪表示，這次的步行減碳存摺2.0，主要是以距離計算，比照開燃油車一公里減碳量0.104公斤，如果放棄搭車改走路，以成人平均一步70公分、0.7公尺計算，一萬步約7000公尺，大約可以減碳0.7公斤的排碳量。

另外，配合減碳存摺2.0，北北基桃活動也抽獎加碼，只要大眾運輸達到搭乘捷運、公車減碳20公斤，加上加入新的步行達成20萬步，就可以參加價值3萬5的蘋果電腦等獎項抽獎。

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供