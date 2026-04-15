快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

每天萬步不難...北北基桃減碳存摺首納步行 每月拿百元獎勵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安（左二）、基隆市長謝國樑（右二）、新北副市長劉和然（左一）、桃園副市長蘇俊賓（右一）共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」，將步行納入減碳計算。圖／北市府提供
北市長蔣萬安（左二）、基隆市長謝國樑（右二）、新北副市長劉和然（左一）、桃園副市長蘇俊賓（右一）共同宣布升級為「我的減碳存摺2.0」，將步行納入減碳計算。圖／北市府提供

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。北市公運處表示，以雙北通勤族為例，若每天從新店到台北上班，每日搭捷運約28分鐘，再從台北一零一站步行到台北市政府大樓650公尺，步行約近千步，加上中午用餐、下班休閒，每日近萬步相當容易達標。

大眾運輸科長洪瑜敏說，升級版的減碳存摺2.0初步門檻設定為20萬步，參加活動的每人每月只要達成走20萬步，約可達成減碳15公斤，只要登錄APP達標就可參加步行 兌獎 活動，APP會主動通知達標並獲得獎項連結，每月有100元的悠遊付折抵金； 另搭(騎)公共運輸累積減碳量達5公斤以上者 ，獎項可兌換包括雙北專用垃圾袋、衛生紙、霜淇淋等，會在當月15日公布。

洪表示，這次的步行減碳存摺2.0，主要是以距離計算，比照開燃油車一公里減碳量0.104公斤，如果放棄搭車改走路，以成人平均一步70公分、0.7公尺計算，一萬步約7000公尺，大約可以減碳0.7公斤的排碳量。

另外，配合減碳存摺2.0，北北基桃活動也抽獎加碼，只要大眾運輸達到搭乘捷運、公車減碳20公斤，加上加入新的步行達成20萬步，就可以參加價值3萬5的蘋果電腦等獎項抽獎。

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供
北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供
北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供

北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供
北北基桃「我的減碳存摺2.0」再升級，五月一日起，步行納入減碳兌換好禮計算。圖／北市府提供

減碳 北北基桃 台北

延伸閱讀

我的減碳存摺突破47萬人次參與 北北基桃搭大眾運輸賺好康

油價飆漲公路客運恐漲價？交通部：年底前都不會 85億元補助到明年底

被稱國民黨第3顆太陽 蔣萬安一句話四兩撥千斤

議員質疑垃圾費隨袋徵收「市民要哭了」 桃園副市長千字文反擊：不要誤導

相關新聞

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，下午尚有近10名學生在成大斗六分院治療，雲林縣衛生局長曾春美獲報後到醫院關心、慰問學生，校方表示，多數師生症狀都已明顯緩解，預計下午返回桃園，衛生局已完成飯店食材、學生檢體採樣、送驗。

出國變數愈來愈多 燃油費漲完換減班？ 達人點名「這4類機票」最危險

日前國籍航空才剛調漲燃油附加費，現在旅客可能還要面臨航班「被取消」的危機。知名機票達人「蓋瑞哥」發文示警，直言燃油費調漲的下一步就是「減班」，並點名華航、國泰等4家航空公司都有相關的運能縮減計畫，提醒民眾購買特定時段的便宜機票時，要隨時做好被併班的心理準備。

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在IG分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。