市售豆漿都用飼料豆？ 營養師揭「3大迷思」：關鍵不在基改

針對外界流傳「市售豆漿多使用飼料級基改黃豆」的說法，營養師曾建銘發文指出，這其實是常見迷思。豆漿不僅是優質植物性蛋白來源，也適合日常補充營養，但民眾對於基改與黃豆分級仍存在不少誤解。

迷思一：外面豆漿都是「飼料豆」？

曾建銘說明，市售豆漿使用的是「食用級黃豆」，屬於品質較高的一級原料；而所謂飼料豆或榨油用豆，則屬於不同等級的商品級黃豆，兩者用途與品質皆不同，民眾無須過度擔心。

迷思二：豆製品幾乎都是基改？

曾建銘指出，目前進口黃豆約7成為基改、3成為非基改，且依法只要基改成分超過3%，就必須清楚標示。若是散裝產品，則可透過詢問產地或觀察價格判斷，通常非基改產品價格會較高。

迷思三：基改黃豆會傷身？

曾建銘強調，通過安全評估的基改食品，國際機構如WHO與FDA皆認為安全無虞。相較之下，食品是否有農藥殘留、保存是否妥當，反而是更關鍵的食安重點。

此外，台灣推廣國產大豆，並非因進口豆品質較差，而是著眼於糧食安全與永續發展。國產豆主打非基改、可追溯與新鮮優勢，而進口豆則具備供應穩定的特點，兩者各有市場定位。

在豆漿選擇上，營養師也整理不同類型的特性，強調沒有「最好」，只有是否符合個人需求。

第一順位：冷藏無糖大瓶 適合天天飲用、重視CP值與蛋白質攝取者，兼顧價格與營養，是最穩定的日常選擇。 第二順位：保久型無糖包裝 適合外食族或經常出差者，常溫保存方便，透過高溫殺菌與無菌包裝延長保存期限。 第三順位：現磨／現煮豆漿 適合喜歡新鮮口感與熱飲的人，但品質差異較大，建議選擇信任店家並盡快飲用。

5 大選購標準

買豆漿時5 大選購標準，比是否採用基改黃豆更重要：

一、糖分

優先選「無糖」。特別是血糖需要控制的朋友。

二、成分

越單純越好，例如只有「水、黃豆」。

三、蛋白質

喝豆漿就是要補蛋白質，濃度不能太低。

四、鈣質

傳統黃豆的鈣含量不如牛奶。如果是拿豆漿當主要乳品替代，記得挑有「強化鈣」的品項。

五、保存

留意冷藏有沒有維持冷鏈、保久包裝是否完整。