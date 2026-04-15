桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，下午尚有近10名學生在成大斗六分院治療，雲林縣衛生局長曾春美獲報後到醫院關心、慰問學生，校方表示，多數師生症狀都已明顯緩解，預計下午返回桃園，衛生局已完成飯店食材、學生檢體採樣、送驗。

曾春美表示，今天上午9時44分接獲劍湖山渡假飯店通報，立即啟動食品中毒調查機制，有600多名師生昨晚在劍湖山一樓宴會廳用餐，今晨開始陸續有學生身體不適，統計共69名學生、1名老師就醫，其中45人（含老師）送至成大斗六分院就醫，其餘25人至鄰近診所就醫，多數學生在症狀緩解後都已回到飯店休息，或入園遊憩。

截至下午2時，仍有近10名學生在成大斗六分院接受診療，曾春美到院關心學生狀況，院長何宗憲表示，急診室接獲通報後，立即啟動醫療應變機制，學生多數症狀為腹痛、嘔吐，初步判斷為急性腸胃炎，多數學生治療後症狀都已明顯緩解，院方將密切觀察後續恢復狀況。

平鎮國中陳姓主任表示，國中二年級600多名師生及工作人員昨天傍晚5時左右入住劍湖山渡假飯店，並在飯店用餐，過程中沒有學生反映菜色有任何異狀，直到今天凌晨陸續有學生身體不適，早上用餐時間，身體不適的學生越來越多，趕緊透過遊覽車將學生送醫治療。

陳姓主任表示，學生治療後症狀都有明顯改善，依照預定行程，今天下午將返回桃園，感謝成大斗六分院悉心照顧學生，並準備運動飲料、白粥，讓學生返程時食用，至於造成學生不適原因靜待調查。

曾春美表示，已採集1件昨天晚餐的留樣檢體及2位患者大便檢體，分送食藥署及疾管署檢驗，成大斗六分院也協助疫調，後續將針對疫調資料彙整，結合檢驗報告做研判，也會加強稽查、輔導劍湖山的餐飲環境，希望這是單一事件。

據了解，昨晚學生在飯店用餐菜色內容有蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯、當季水果、白飯。

劍湖山餐飲部協理陳冠錫表示，飯店後續會跟旅行社保持聯繫，靜待報告出爐。

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫。記者陳雅玲／攝影

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫。記者陳雅玲／攝影

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，圖為學生晚餐菜色。圖／讀者提供

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，其中45人送到成大斗六分院急診。記者陳雅玲／攝影

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，其中45人送至成大斗六分院治療，衛生局長曾春美（右）到場關心，院長何宗憲（左）解說治療情形。記者陳雅玲／攝影