回響／7月起一定規模業者須使用洗選蛋轉彎 食安辦：聯合稽查護食安

農業部原訂自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋；本報今日報導揭露，該政策傳出政策轉向，僅要求業者若使用洗選蛋必須噴印溯源，且僅鼓勵業者改用洗選蛋。農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。

農業部今表示，雞蛋全面洗選與噴印編號的政策由行政院食安辦公室邀集衛福部食藥署、農業部共同研商，是採非強制的鼓勵性質，於2023年及2025年跨部會舉辦食品業者說明會，均獲連鎖業者支持。為落實推動，由食藥署引導末端通路業者使用洗選蛋，農業部則強化現有洗選蛋溯源制度。

農業部指出，自2015年9月起，農業部即全面實施「散裝雞蛋溯源標示制度」，規範畜牧場生產的散裝雞蛋裝箱出貨前，須逐箱黏貼包含QR Code、畜牧場名稱及保鮮日期的溯源標籤。因此，目前不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。

農業部表示，為配合國家整體食安政策，基於維護食品安全，提供可溯源的洗選蛋，此次制度主要為延續2022年洗選蛋逐顆噴印政策，規範洗選業者如供應洗選蛋給特定通路，則應逐顆噴印並具可追溯性。

食安辦則表示，洗選有助於降低雞蛋沙門氏菌引起食品中毒的風險，也能快速下架有疑慮雞蛋，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。