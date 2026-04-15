快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／7月起一定規模業者須使用洗選蛋轉彎 食安辦：聯合稽查護食安

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
7月起餐飲業者使用洗選蛋新制傳將轉彎，農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。圖／聯合報系資料照
7月起餐飲業者使用洗選蛋新制傳將轉彎，農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。圖／聯合報系資料照

農業部原訂自今年7月1日起，新增一定規模以上的連鎖餐飲、烘焙及早餐店，雞蛋來源須為洗選蛋；本報今日報導揭露，該政策傳出政策轉向，僅要求業者若使用洗選蛋必須噴印溯源，且僅鼓勵業者改用洗選蛋。農業部回應，不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。食安辦則指出，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。

農業部今表示，雞蛋全面洗選與噴印編號的政策由行政院食安辦公室邀集衛福部食藥署、農業部共同研商，是採非強制的鼓勵性質，於2023年及2025年跨部會舉辦食品業者說明會，均獲連鎖業者支持。為落實推動，由食藥署引導末端通路業者使用洗選蛋，農業部則強化現有洗選蛋溯源制度。

農業部指出，自2015年9月起，農業部即全面實施「散裝雞蛋溯源標示制度」，規範畜牧場生產的散裝雞蛋裝箱出貨前，須逐箱黏貼包含QR Code、畜牧場名稱及保鮮日期的溯源標籤。因此，目前不論是散裝或洗選的國產雞蛋都有溯源機制，此方向為農業部一致的政策方向，並未改變。

農業部表示，為配合國家整體食安政策，基於維護食品安全，提供可溯源的洗選蛋，此次制度主要為延續2022年洗選蛋逐顆噴印政策，規範洗選業者如供應洗選蛋給特定通路，則應逐顆噴印並具可追溯性。

食安辦則表示，洗選有助於降低雞蛋沙門氏菌引起食品中毒的風險，也能快速下架有疑慮雞蛋，未來將請衛福部與農業部進行聯合稽查，持續推動確保食安。

食藥署 雞蛋 農業部

延伸閱讀

農業部洗選蛋新制又轉彎 蛋農轟硬拗政策、無助食安

冷眼集／農業部政策研擬失能 食安還要再讓步？

回響／畜牧司：通路蛋若廣告不實 可罰

陽光行動回響／雞蛋大又光滑最好？專家破迷思 這樣挑選顧食安

相關新聞

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現身體不適、嘔吐症狀，共70名師生就醫，下午尚有近10名學生在成大斗六分院治療，雲林縣衛生局長曾春美獲報後到醫院關心、慰問學生，校方表示，多數師生症狀都已明顯緩解，預計下午返回桃園，衛生局已完成飯店食材、學生檢體採樣、送驗。

出國變數愈來愈多 燃油費漲完換減班？ 達人點名「這4類機票」最危險

日前國籍航空才剛調漲燃油附加費，現在旅客可能還要面臨航班「被取消」的危機。知名機票達人「蓋瑞哥」發文示警，直言燃油費調漲的下一步就是「減班」，並點名華航、國泰等4家航空公司都有相關的運能縮減計畫，提醒民眾購買特定時段的便宜機票時，要隨時做好被併班的心理準備。

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在IG分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。