洪秉坤爭取桃園醫師公會理事長 組智庫做醫師後盾

台灣少子化愈趨嚴重，面對「生不如死」課題，醫界如何與社會變革接軌成為關鍵課題。桃園秉坤婦幼醫療執行長、院長洪秉坤決定參選9月桃園市醫師公會理事長改選，強調將以其婦產科專業與長年經營基層醫院的經驗，深化醫政溝通，推動數位轉型與法律後援，守護醫護執業權益。

隨著台灣進入極低生育率時代，婦產科醫師首當其衝，對人口結構的變化感受最深。洪秉坤指出，少子化不僅是社會現象，更是國家安全的預警，醫界必須在政策面發揮更大的影響力，協助優化醫療環境。

洪秉坤提出「數位發展」與「法律後援」2大政策，計畫設立「AI 發展委員會」，推動人工智慧醫療在臨床與管理端的應用，提升醫療品質以應對人力不足的挑戰。針對醫療現場日益嚴峻的勞資與醫療糾紛，他也承諾成立「法律智庫」與「勞資糾紛處理小組」，由專業律師團隊提供即時諮詢。他強調，將持續深化的公會與檢、警、調單位的聯誼交流，建立互信機制，為桃園市醫師打造最強大的執業保護傘。

洪秉坤也說，將秉持「持續推動健康台灣」的使命，優化醫療工作條件並導入智慧科技，落實醫師公會的社會責任。9月的改選不僅是人選的更迭，更決定了桃園醫界如何在少子化時代中逆勢轉型，為市民與基層醫師開創雙贏局面。