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淡定中年男險被移出急診 護理師急喊「他隨時會死」醫看心電圖嚇傻

聯合新聞網／ 綜合報導
急診醫師分享，一名外表看似正常的病患，心電圖卻顯示心臟會「頻繁暫停」，險些被移出急救室，幸好資深護理師及時出言阻止。示意圖。聯合報系資料照
急診醫師分享，一名外表看似正常的病患，心電圖卻顯示心臟會「頻繁暫停」，險些被移出急救室，幸好資深護理師及時出言阻止。示意圖。聯合報系資料照

醫護人員在急診室除了要應付各種突發狀況，更得具備敏銳的觀察力。近日，一名急診醫師分享在滿床的急救室中，原本想將一名「看似一切正常」的淡定病患移出，卻被護理師緊急阻止，警告該病患「隨時會死」。醫師上前仔細一看心電圖，才驚覺病患的心臟竟會「自己按下暫停鍵」，恐怖畫面讓他當場嚇傻。

經常分享醫院日常的「急診醫師碎碎唸」發文表示，某天急診室一如往常地忙碌，急救室裡塞滿了病危患者。由於手邊的病患狀況突然變差，他急忙跑到急救室想找個空床位，這時他注意到一旁躺著一位神情非常淡定的中年男子。

醫師看男子狀況似乎不嚴重，便開口詢問急救室主護：「可以把這個患者推出去嗎？我的病患需要進來。」沒想到主護立刻嚴肅拒絕，並脫口說出：「不行喔，他是會突然死掉的那種人。」

聽到護理師的警告，醫師心裡不禁納悶，心想對方是不是忙瘋了在開玩笑。因為抬頭看男子的生理監視器，各項數據都非常漂亮：「血壓超棒，血氧也很好。」唯獨心跳的波型看起來有些詭異，醫師起初還以為只是監視器接觸不良。

然而，當他湊近仔細端詳心電圖（EKG）螢幕時，當場倒抽一口涼氣。原來，這名男子的心跳會出現極長段的停頓，就像是「心臟會自己按下暫停鍵」一樣，確實是個「隨時會死」的危險病患。看著男子若無其事的外表，讓醫師忍不住感嘆：「世上事情真的是無奇不有啊！」

貼文曝光後，引發熱議，不少具備醫療背景的網友紛紛留言探討病況，「Sinus pause（竇性停搏）停超過3秒，沒症狀到底怎麼發現的，厲害」、「震驚這樣的心率還會有漂亮的血壓血氧」、「這算三度房室傳導阻滯（AV block）嗎？」

此外，更多網友對護理師的專業感到佩服，「醫院資深護理師真的很厲害，有時候病人是被他們一句話救的」、「有一種感覺，像是跟閻羅王說：我進來囉！我又出去囉！」、「閻羅王常看他在那裡閃現又消失」、「好險醫師你沒動他」。

護理師 醫院 心跳 病患

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