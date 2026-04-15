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澎湖花火節5月4日登場 旅遊業者推東北海秘境

中央社／ 台北15日電

一年一度的澎湖花火節將在5月4日登場，旅遊業者指出，今年跳脫傳統的澎湖本島行程，力推探索較難抵達的東北海小島，包含目斗嶼、虎井嶼等，要讓旅客玩出不一樣的澎湖。

「2026澎湖國際海上花火節」活動，攜手日本經典動漫推出「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，今年5月4日開始，至8月25日結束，要打造全新的夏日花火盛會。

鎖定澎湖花火節商機，不少旅遊業者紛紛推出限定遊程，立榮航空與長汎假期今天發布新聞稿宣布，聯手推出「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境。

長汎假期指出，旅客可以在澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海，並登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景。

雄獅旅遊表示，推出多款花火主題玩法，從獨家600秒煙火景觀席、隱藏版限定小島花火夜，到沉浸式花火夜航體驗，並登上療癒系島嶼感受海島慢節奏，要帶領旅客以多元方式感受澎湖夏夜絢爛的煙火。

日本 立榮航空 花火節

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